Исчезновение наличных отменяется

Согласно свежему социологическому исследованию Банка России, доля наличных расчетов выросла в нашей стране по итогам 2021 года до 33%. В 2020 году кэш предпочитало лишь 30% населения. При этом средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла за 12 месяцев с 858 до 975 рублей.

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В целом же «все виды платежных средств достаточно популярны среди населения». Доля опрошенных, которые не представляют свою жизнь без наличных денег, составила 61%. Столько же респондентов отметили, что не могли бы обойтись без возможности совершения безналичных платежей. Лишь 5% россиян полностью отказались от использования наличной валюты.

Треть россиян выбирает наличку

Посетители большинства торговых точек предпочитают расплачиваться безналичным способом. Однако в мелких розничных магазинах доля наличной оплаты остается высокой — 66%. Треть граждан рассчитывается за покупки преимущественно наличными везде, такая тенденция сохраняется с 2018 года. Наиболее востребованными номиналами у россиян являются 100 рублей при оплате товаров и услуг и 1000 рублей при снятии наличных денег в банкомате.

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В 2021 году держатели карт снимали наличные деньги через банкоматы в среднем пять раз в месяц, а 68% владельцев «пластика» за одно посещение снимали суммы, не превышающие 5 тысяч рублей. По данным регулятора, 1 тысяча и 5 тысяч рублей являются наиболее востребованными номиналами при снятии наличных через банкомат. При этом доля респондентов, не использующих банкоматы или терминалы для внесения наличных денег, за прошлый год увеличилась с 35 до 57%.

Кроме того, по данным ЦБ РФ, в течение прошлого года 91% населения России не получали поддельных банкнот. Получив же фальшивки, граждане чаще всего возвращают их тем, от кого получили (47%), а также рвут и выбрасывают (24%). Лишь 12% граждан обращаются в полицию при получении подделки. Лишь 7% передают ее в банк для экспертизы. При этом каждый десятый оставляет себе фальшивую купюру.

Статистика за 2021 год ни о чем не говорит, заявил «Эксперту» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По сути, это был год выхода из пандемии, когда снималось максимальное количество ограничений, поэтому логично, что доля безналичных платежей немного просела. В то же время в 2022-м она уже выросла до 75,5%, и к концу года может дойти и до 77%, что в итоге будет на 10% выше, чем в 2021 году. Но глобальных выводов из такой статистики делать не стоит. Ведь предпочтения россиян относительно наличных в целом останутся неизменными.

Среднюю сумму покупки за наличные также сложно оценивать, поскольку для Москвы, скажем, это может быть мало, а для городка в глубинке 975 рублей — это очень много, продолжил эксперт. То, что подросла сама сумма — тоже логично. Во-первых, постепенно открылись те заведения, которые в прошлом году были недоступны из-да ограничений. Во-вторых, инфляция, разумеется, сыграла свою роль, и двузначный рост цен не мог не пройти незамеченным. Но и это статистический показатель, которому нет смысла уделять слишком много внимания. К примеру, если бы Visa и Mastercard вообще перестали бы работать в России, то выше был бы и средний чек, и доля наличных платежей.

При оплате же используются самые ходовые купюры, при выдаче из банкомата — самые удобные, добавил Николай Переславский. Так уж вышло, что самый большой оборот среди купюр принадлежит банкноте в 100 рублей, а в банкомате удобнее всего получать деньги тысячными купюрами.

ЦБ на страже безнала

События, начавшиеся в феврале 2022 года, привели к панике, в связи с которой население побежало в банки «затариваться» наличными, указала «Эксперту» генеральный директор ABE Consulting, руководитель Общественной приемной города Москва Оксана Айсина. По ее мнению, увеличение доли наличных платежей связано в большей степени именно с тем, что увеличился объём денежной массы наличных у населения. Вырос он не от хорошей жизни, и этот показатель не может говорить об увеличении доходов. Все это отголоски политической нестабильности и тех санкционных мер и ограничений, которые накладываются на нашу страну.

Население для себя увидело риски хранения денег в кредитных организациях после введённых санкций и частичных запретов денежных переводов. Также сложности возникали на фондовом и долговом рынках. Стоит отметить, что на сегодняшний день финансовая грамотность населения в РФ до сих пор находится не на должном уровне, и не всегда люди корректно реагируют на те рыночные изменения, которые происходят.

Сопоставляя совокупность данных факторов, Оксана Айсина сделала вывод, что рост доли наличных платежей обусловлен отчасти тем, что у населения «под подушкой» оказалось достаточно много наличности. В начале марта многие ринулись продавать рубли. Причем делали это на спекулятивном рынке по совершенно необъяснимому курсу. На сегодняшний же день, не оценив всех рисков и сложив эти средства под той же самой условной «подушкой», они не смогли изменить свое финансовое положение к лучшему.

Нельзя исключать желание деловых кругов сэкономить, «увести в тень свои обороты», заметила эксперт, не исключив, что такая ситуация отчасти вызвана заявлением правительства о моратории на проверки. С одной стороны, меры поддержки бизнеса сейчас крайне необходимы, а с другой — имеет место нарушение закона, недобросовестный подход, выражающийся в увеличении оборота «серой» наличности и, как следствие, в росте теневой деловой активности. Это, конечно, негативный фактор для собственников. Не смотря на ограничение проверок, никто не говорил, что контроль полностью снят, и в ближайшем будущем проверочные мероприятия не возобновятся.

Возвращаясь к вопросу объема наличной денежной массы, Оксана Айсина обратила внимание, что регулятору на сегодня важно создать максимально положительный информационный фон, дабы вкладчики снова поверили в кредитную систему страны. Действия по сбережению безнала, которые в марте месяце предпринимал ЦБ, были очень эффективными. Взлетевшие ставки по вкладам, безусловно, не дали произойти оттоку денег. Однако определенная часть все-таки ушла, и ее надо возвращать, над чем ЦБ активно работает.

По словам эксперта, возврат людей к безналичным платежам будет быстрым, когда стабилизируются рынки. Тем более, что многие из нас уже успели привыкнуть не носить наличные, а пользоваться либо картами, либо электронными системами. Сейчас отечественные банки активно внедряют такие системы, но на это нужно время.