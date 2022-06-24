Изюминка в бургере

Издание Daily Mail написало накануне о рекорде продаж, установленном заместившей в России McDonald’s сетью быстрого питания «Вкусно — и точка». В день открытия в Москве было продано более 120 тысяч бургеров. Таких показателей американская корпорация не достигала за все время своей работы в России, с некоторым сожалением констатировали в британской газете.

Представитель «Вкусно — и точка» подтвердил «Эксперту» данные цифры, добавив, что ажиотажный спрос не застал компанию врасплох. «Мы ожидали большого количества гостей в первые дни работы, и ажиотаж не спадает до сих пор. Мы видим, что наши посетители скучали и с радостью посещают предприятия сети. Мы уверены, что спрос на нашу продукцию можно объяснить ее высоким качеством и безопасностью. При этом нам важно сохранить уникальный вкус, а также удерживать цены практически на том же уровне», — пояснили в сети.

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Там уточнили, что для достижения этого, ими уже не первый год применятся дифференцированный подход к ценообразованию, который есть в том числе и у других сетей и ритейлеров в России. Стоит отметить, что такой комментарий подтверждает: российская управленческая команда, ранее работавшая на зарубежную корпорацию, сохранена новыми российскими владельцами и успешно применяет свои компетенции.

О ценообразовании продукцию во «Вкусно — и точка» рассказали подробно. «Стоимость блюд различается в зависимости от локации предприятия и других факторов: стоимости сырья, расходов на аренду, электроэнергию и так далее. Тем не менее мы делаем все возможное, чтобы цены оставались доступными. Например, наши гости могут воспользоваться баллами в приложении, чтобы сделать покупку ещё более выгодной. Кроме того, мы планируем запускать ещё больше акций и специальных предложения, чтобы наши гости могли наслаждаться любимыми блюдами по доступным ценам», — сообщили в пресс-службе сети.

Между тем, на текущей неделе рестораны «Вкусно — и точка» открыли свои двери в Санкт-Петербурге, а в начале следующей запланировано их открытие в таких российских городах, как Нижний Новгород, Ярославль, Рязань, Пермь, Воронеж.

Можно долго спорить о том, насколько вкусную и полезную еду предлагают клиентам в «русском McDonald’s», однако против цифр не пойдешь: продукт доступен в ценовом отношении, востребован аудиторией и пользуется высоким спросом. Продажи в Москве это подтверждают. Такое бы успешное импортозамещение, да в некоторые другие отрасли. Кстати в Великобритании, например, по тому, сколько денег россияне тратят в ресторанах и кафе, оценивают эффективность санкций.

Картошка фри для МЧС

Впрочем, для всесторонней экспертной оценки кейса от «Вкусно — и точка» время еще не пришло. В какую сторону компания будет эволюционировать — вопрос открытый.

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«Опыт говорит, что происходящее в первые дни работы не всегда совпадает с тем, что будет через месяц. Для серьезных выводов нужно время. Сейчас всем интересно, что собой представляет заведение под новым брендом. Некоторые идут просто ради того, чтобы посмотреть, что это такое. Не буду лукавить, я и сам зашел. Кстати, в том McDonald’s, куда я раньше заезжал на автомобиле, мне в заказ через раз собирали не всю оплаченную продукцию. Здесь такого не было. Ребята работают слаженно, четко. Возможно, это новые сотрудники, возможно — нет. Но менеджеры в знакомом заведении стояли другие. В целом, как работали — мне понравилось. Немного расстроило лишь то, что не предложено ничего новенького. Модель скопирована практически полностью», — отметил в комментарии «Эксперту» член правления Ассоциации предпринимателей быстрого питания Олег Сухотин.

«По большому счету McDonald’s пользуется такой “жуткой” популярностью только в России. Ни в одной стране мира я не видел такого ажиотажа. Но у нас он нашел свое место. И мы сами у этой сети многому учились. Да и учимся. Сами стандарты и их соблюдение — великая вещь. Интересно, как с ними будет сейчас. Вспоминается одна историю. Несколько лет тому назад ко мне обратились представители МЧС, рассказавшие, что они пришли в McDonald’s с предложением по передаче продукции, которую по окончанию смены сеть списывала, бойцам пожарной охраны, находящимся на дежурстве. Корпорация отказалась от такого сотрудничества. Там сказали, что это невозможно и не обсуждается. Ведь та же картошка фри хранится после приготовления по стандарту очень незначительное время, а потом считается непригодной. Любопытно, как на такого рода инициативу отреагировало бы нынешнее руководство», — заметил эксперт.

«Пока новые владельцы полностью копируют старые стандарты. Если они сумеют удержаться на текущих оборотах — это доход, налоги, рабочие места. Уже совсем неплохо. Но очень бы хотелось, чтобы появилось что-то, новое и свое, какая-то изюминка», — заключил Олег Сухотин.