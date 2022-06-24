Лавров: ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией

Евросоюз и НАТО формируют коалицию для войны с Россией.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как напомнил руководитель российского внешнеполитического ведомства, когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против СССР.

«Сейчас так же, в том числе ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счёту войны с Российской Федерацией», – цитирует Лаврова РБК.

По его словам, российская сторона будет внимательно следить за ситуацией. При этом министр добавил, что ЕС за последнее время «очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал», обретая «агрессивную идеологическую подоплеку», прежде всего русофобскую.

Как ранее сообщал «Эксперт», Лавров предупредил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине. По его словам, именно этого требует киевский режим от своих западных покровителей.

«Причём требует безапелляционно, по-хозяйски, – подчеркнул министр. – Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия».

При этом глава МИД РФ отметил, что эти риски прекрасно понимают вменяемые европейские политики.

«Не все, прямо скажу, в ЕС, особенно в его северной части, но есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьёзные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали даже из Вашингтона», – резюмировал Лавров.