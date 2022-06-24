Минфин отчитался о выплате купона по евробондам в рублях

Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд рублей. Средства получены Национальным расчетным депозитарием, сообщается на сайте министерства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году (ISIN XS0088543193, US78307AAE38) в сумме 8,5 млрд. руб. (эквивалент 159,4 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — говорится в сообщении.
В Минфине подчеркнули, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.