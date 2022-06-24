Минфин отчитался о выплате купона по евробондам в рублях

Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд рублей. Средства получены Национальным расчетным депозитарием, сообщается на сайте министерства.

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«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году (ISIN XS0088543193, US78307AAE38) в сумме 8,5 млрд. руб. (эквивалент 159,4 млн. долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме.