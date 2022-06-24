Минобороны РФ сообщило о полной блокировке украинских войск в районе Горского и Золотого

Группировки ВСУ в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокированы.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские войска сжимают кольцо "Горского котла", нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что в «Горском котле» заблокировано около 2 тысяч человек, среди которых 80 иностранных наемников. По данным российского оборонного ведомства, в окружении находятся четыре батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ): 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады. «Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий», — отметил представитель Минобороны. По словам взятых в плен, окруженная украинская группировка истощена, недоукомплектована личным составом и не снабжается оружием, боеприпасами, горючим и прочим, рассказал Конашенков.

Также он сообщил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 иностранных наемников и до 100 украинских военных националистов; в районе населенного пункта Александрополь (ДНР) более 30 военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ самовольно оставили позиции. Отмечается, что украинское командование для восполнения потерь в живой силе вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан.

Сообщается, что всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей; российскими средствами ПВО за сутки разбиты два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях; уничтожены пять украинских БПЛА в ЛНР и Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.