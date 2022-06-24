«Национализация» «Северного потока — 2»: съесть-то он съест, да кто ж ему даст

«Это лишь вопрос времени, когда русские перекроют все поставки газа», — запаниковал один из еврочиновников по сообщению Reuters из Брюсселя, где 23-24 июня проходил очередной саммит Евросоюза.

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Съезд лидеров всех 27 государств-участников ЕС был созван прежде всего для объявления Украины и Молдавии странами-кандидатами на прием в организацию. В Брюсселе считают, что этот геополитический шаг реально поддержит киевские власти в ходе специальной военной операции даже несмотря на тот факт, что между уровнем кандидата и члена могут пройти десятки лет.

Более того, как сообщает Reuters, многие члены Еврокомиссии уверены, что сокращение поставок газа по «Северному потоку —1», это ответный удар Москвы по Европе из-за поддержки Украины.

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Поэтому, мол, необходимо срочно разработать план солидарности по газовой теме. 24 июня его активно обсуждали в Брюсселе. Но окончательная редакция документа, скорее всего, будет готова к концу июля. Предполагается учредить некий общеевропейский запас газа, чтобы сдержать цены. Возможно и перераспределение газовых потоков между странами. Например, наложить руку на российские поставки Венгрии и Чехии. Однако, наиболее вероятно, что распределением газа между различными группами потребителей все же займутся национальные правительства.

Впрочем, окончательный вариант «солидарного» плана может оказаться абсолютно беззубым. Слишком быстро среди стран-членов ЕС нарастают газовые противоречия. Дело дошло до того, что 24 июня стало известно, что запланированный на ближайшее время в Италии саммит ЕС по энергетическим проблемам не состоится.

Газ, свитер и насадка для душа

Не только в Брюсселе истерят по поводу нехватки газа, некоторые руководители европейских энергокомпаний — тоже, делая заявления, не очень понятные с учетом того, что создание проблем поставкам газа из РФ лежит на стороне Европы (правда, и она теперь столкнулась с внешним фактором в лице не отдающей турбины для «Северного потока» Канады, пусть даже это и приписывается риторически и уж совсем безосновательно Москве).

Так, в интервью Financial Times генеральный директор компании RWE, крупнейшего в Германии производителя электроэнергии, Маркус Креббер поделился такими ощущениями: «Настоящие опасения у меня вызывает то, что европейская солидарность окажется под серьезным ударом, если мы не разберемся с возможным прекращением поставок газа до того, как ситуация произойдет. Меня не так сильно беспокоит, что мы не сможем прийти к соглашению, но лучше обсудить экстренные процедуры, когда у вас еще есть время, а не когда дом горит. Если вы не сделаете это, то вы окажетесь в хаосе».

Кстати, Креббер активно поддерживает курс вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека (между прочим, одного из лидеров партии «зеленых») на срочное снятие всех ограничений с угольных электростанций. Более того, предлагает начать разработку бурого угля, наименее вписывающегося в нынешние экологические стандарты.

Поддерживает Креббер и закрытие в этом году в Германии трех последних АЭС. Но при этом предрекает, что в случае полного прекращения поставок газа из России, до зимы 2024-2025 года Германия не сможет полностью заменить российский газ импортным СПГ или ВИЭ.

Глава немецкого Федерального сетевого агентства (ФСА) Клаус Мюллер дает еще более алармистские прогнозы. В эфире телеканала ARD он заявил, что не исключает полного прекращения поставок газа по «Северному потоку — 1». Не уточнив, впрочем, кто же виноват на самом деле в резком сокращении прокачки газа по этому газопроводу.

По словам Мюллера, ФСА изучает различные сценарии действий. Большинство из них «не очень приятны и означают либо слишком мало газа в конце зимы, либо очень сложную ситуацию осенью или зимой».

Глава регулятора, как это принято сейчас в ЕС, призывает к тотальной экономии энергии простыми гражданами, но еще и промышленностью: «Каждый в промышленности и в частном порядке может внести свой вклад в это, и это включает в себя свитер, насадку для душа, небольшое уменьшение нагрева. Все поможет». Однако даже в свитерах немцы, предупреждает Мюллер, продержатся без российского газа примерно 2,5 месяца, и это при условии 100% заполнения ПХГ. Поэтому он советует немцам, да и всем европейцам копить деньги, но при этом все равно заранее договориться о цене с хозяевами арендуемых квартир, чтобы зимой те из-за роста стоимости газа не подняли плату в целом за квадратный метр.

Получается, что дискуссии в ЕС в рамках седьмого пакета антироссийских санкций из области вводить или повременить с газовым эмбарго, неожиданно перешли к необходимости перехода к мобилизационной экономике.

А кто первый начал?

Столь мощную антироссийскую агиткомпанию усилила и одна публикация Spiegel от 24 июня. Якобы в министерстве экономики Германии обсуждается возможность национализации части трубопровода «Северный поток — 2», расположенной на территории страны.

Как пишет журнал, предполагается изолировать эту часть трубопровода от остальной трубы и подключить ее к плавучему терминалу по приему СПГ.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что чисто технически это возможно. «Северный поток — 2» готов к немедленной эксплуатации, но находится в законсервированном состоянии. За безопасностью регулярно следит владелец трубопровода — «Газпром» (через дочернюю структуру: зарегистрированную в Швейцарии Nord Stream 2 AG). Поэтому сделать «врезку» в трубу на дне Балтийского моря вполне безопасно.

С политико-экономической точки зрения, считает Митрахович, немецкое правительство также вполне может национализировать собственность «Газпрома», что оно уже фактически сделало с дочерними структурами российской компании 31 марта этого года. Напомним, что в ответ 11 мая «Газпром» перестал качать газ в реквизированные ПХГ.

Таким образом, разговоры о национализации части «Северный поток — 2», это, вероятно, попытка удара по «Северному потоку — 1», который в любом случае с 11 по 21 июля будет закрыт на профилактический плановый ремонт.

Но Митрахович считает, что попытка национализации -- «это слабый инструмент». Часть газа, предназначенного для «Северного потока — 2», уже поставляется в Северо-Западный федеральный округ. И, видимо, в «Газпроме» активно готовятся к европейскому газовому эмбарго.

К тому же Spiegel отмечает ряд рисков при национализации «Северного потока — 2».

Во-первых, это может привести к серьезным экологическим проблемам. Газопровод проходит по территории, природа которой охраняется в соответствии с особенно строгими правилами. Любое изменение трубопровода потребует проверки проекта на экологическую безопасность.

Во-вторых, есть проблемы с правом собственности на объект. В марте сообщалось, что оператор газопровода, Nord Stream 2 AG, подал иск о банкротстве из-за санкций США, однако позже компания заявила, что не может подтвердить начало этой процедуры. В мае суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября, предоставив компании временный мораторий на выплаты кредиторам. Временным управляющим была назначена швейцарская компания Transliq AG. Так что немцам придется обидеть швейцарцев, а не русских.

Наконец, в Берлине опасаются ответных действий со стороны Москвы, в частности национализации немецких компаний в России. А с другой стороны, могут потребовать своей финансовой доли в размере до 2 млрд евро немецкие кредиторы «Северного потока — 2».

Терминал СПГ, кстати, не появился бы на Балтике до ближайшей зимы при всем желании, цикл его установки требует больше времени.

И не будем забывать еще одно обстоятельство, а именно того, что судьба данного газопровода не может решиться только в одной западной столице, Берлине. Вторая столица, это отнюдь не боящийся замерзнуть Брюссель, а далекий южный Вашингтон.

«Северный поток — 2» находится под американскими санкциями. Снимает ли гипотетическая национализация данный вопрос? В автоматическом режиме точно не снимает, как бы анекдотично не выглядел немецкий государственный газопровод под санкциями США. Но вспомним, что последние охотились за европейскими участниками строительства второй ветки «потока» с почти тем же азартом, как и за российскими.

Снятие санкций в США, это процесс непростой, осложнившийся в последние годы. Задействуется конгресс. Логично предположить, что условием с его стороны будет эксклюзивное использования плавучего терминала для приема американского СПГ. В Германии это вызовет возмущение...

Все сказанное, это, конечно, предположения, основанные на предположениях, но начали-то не мы. Начал Spiegel и его источники. Это если не заглядывать глубже.