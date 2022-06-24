Поставки алюминия из России в Европу выросли, несмотря на проблемы с логистикой

Объемы поставок алюминия из России в страны Европы увеличились в апреле текущего года на 15% по отношению к тому же периоду 2021-го.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat. Сообщается, что импорт необработанного алюминия и катанки из РФ в Евросоюз в этом апреле достиг 76 тыс. тонн. При этом если в середине весны прошлого года цена алюминия на LME находилась на уровне $2400 за тонну, то в 2022 году она колебалась в пределах $3100–3400 — это стало рекордом за последние 14 лет.

Как отмечает издание, Евросоюз не вводил санкции в отношении российского алюминия, так же как и против его крупнейшего производителя, компании РУСАЛ, у которой на Европу приходится 41% продаж. Тем не менее, поставки серьезно осложняются проблемами с логистикой: европейские хабы не работают с Россией, контейнерные линии отказываются от судозаходов в российские порты — в итоге даже не попавшие под санкции грузы доставлять морем довольно сложно.

Также сообщается, что исполнение контрактов РУСАЛом осложнено ситуацией с поставками глинозема. В марте компания остановила Николаевский глиноземный завод на Украине, затем прекратились отгрузки сырья из порта Николаева; сам Николаев с настоящее время находится под контролем Киева. Кроме того, металлургическая компания лишилась потенциальных поставок из Австралии, которая в марте объявила запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд. В этой стране РУСАЛ владел 20% долей в предприятии Queensland Alumina. В отчетности за прошлый год российская компания указывала, что производство глинозема на этом активе составляет 742 тыс. тонн, или 9% от ее общего производства. В сложившихся условиях увеличиваются закупки глинозема из Китая, а также из Ирландии, где находится глиноземный завод РУСАЛа Aughinish Alumina.

По словам знакомого с ситуацией источника издания, делать какие-либо выводы по ситуации с поставками алюминия в Европу в настоящий момент не стоит, поскольку растаможенный в апреле металл был заказан по меньшей мере за два месяца до этого. Отмечается, что на рынке алюминия в 2022 году сохранится высокая волатильность из-за геополитической напряженности. По мнению аналитиков CRU Group, если ситуация на Украине даст больше ясности, цена на алюминий может стабилизироваться в районе $2700.