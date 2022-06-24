Предприятия РФ впервые с начала года улучшили оценки текущих бизнес-условий

Бизнес-климат в России продолжает восстанавливаться, причем, впервые с начала года рост этого индикатора определялся не только улучшением ожиданий компаний, но и был связан с менее негативными оценками текущей ситуации. Это свидетельствует о продолжающейся оперативной подстройке бизнеса к новым экономическим условиям, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Мониторинг предприятий (опрос 1-17 июня)».

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«Индикатор бизнес-климата в мае вырос до -2,0 пункта (-4,4 пункта в апреле). Текущие оценки бизнес-условий улучшились впервые с начала года и определялись в основном предприятиями торговли, обрабатывающих производств, выпускающих потребительские товары, а также сферы услуг. Это свидетельствует об оперативной подстройке компаний к новым условиям. Спад производства замедлился в большинстве отраслей», — говорится в докладе ЦБ.

Производство еще больше замедлилось только в сфере добычи полезных ископаемых на фоне усиления ограничений на экспортные поставки и проблем с транспортировкой, отметил регулятор.

Ожидания компаний в сфере производства улучшаются уже третий месяц подряд. Особенно заметно вырос оптимизм у предприятий обработки, прежде всего среди производителей потребительских товаров, а также у торговых компаний. Наиболее пессимистичные настроения сохраняются среди предприятий торговли автотранспортными средствами.

«Ценовые ожидания предприятий снижались третий месяц подряд, опустившись на уровень февраля 2021 года. Значимыми факторами снижения ценовых ожиданий стали ограничения со стороны спроса, продолжившееся замедление роста издержек и укрепление рубля. Замедление ожидаемого роста цен в ближайшие три месяца отмечено во всех отраслях, наиболее существенное – в торговле, строительстве и сфере услуг. Вместе с тем общий уровень ценовых ожиданий предприятий пока остается выше среднего за 2020 год и более чем вдвое превосходит среднее значение за 2019 год», — следует из доклада ЦБ.

