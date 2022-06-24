Премьер-министр Греции: прекращение поставок российского газа – наихудший сценарий для Европы

Прекращение поставок природного газа из России стало бы наихудшим сценарием для Европы и затронуло бы экономику всех стран. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передаёт РИА Новости.

«Прежде всего, мы должны быть готовы к наихудшему сценарию, – подчеркнул он. – А худшим сценарием для всего континента стало бы прекращение поставки природного российского газа на европейские рынки».

По его словам, чтобы решить такую проблему, требуется европейская координация, так как не может каждая страна действовать сама. Мицотакис считает, что страны Евросоюза должны сотрудничать на едином рынке, чтобы справиться с последствиями такого негативного сценария. Он при этом напомнил, что в настоящее время Греция помогает Болгарии, так как туда были прекращены поставки газа из России.

«Греция как страна, принимающая СПГ, может покрыть часть потребностей Болгарии, а с завершением интерконнектора Греция-Болгария поставлять и азербайджанский газ», – отметил премьер.

Кроме того, Мицотакис сказал, что 70% импорта «голубого топлива» в Греции идёт на производство электроэнергии, и власти страны обсуждают возможность производства электроэнергии из других источников.

«Мы можем повысить производство электроэнергии на станциях, работающих на буром угле, прежде чем дойдём до крайних сценариев ограничения спроса на энергию. Мы должны быть готовы и к самому возможному наихудшему сценарию, и если это случится, нет никаких сомнений, что будут последствия в целом для экономической деятельности Европы. Но наша страна готова к худшему», – утверждает глава правительства Греции.

Однако он уверен, что такой сценарий развития событий маловероятен, так как это, по его мнению, будет иметь очень большую финансовую цену и для России.

«Но если есть малейшая возможность такого сценария, мы должны быть к нему готовы», – резюмировал Мицотакис.

Как ранее сообщал «Эксперт», Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало компании Германии и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ. Об этом говорится в ежедневном докладе ведомства. В частности, отмечается, что по мнению агентства, ситуация напряжённая, и нельзя исключать её ухудшение.

«При этом газоснабжение нашей страны в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – подчёркивается в докладе.

Кроме того, в сетевом агентстве ФРГ заявили, что недостающие объёмы «голубого топлива» немецкие предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам».