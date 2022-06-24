Путин: Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна

Президент РФ Владимир Путин, который в режиме видеоконференции принимает участие в саммите «БРИКС плюс», заявил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна.

«Россия готова обеспечить беспрепятственную перевозку украинского зерна, но не хватает конструктивной позиции Киева», – цитирует главу государства РИА Новости.

При этом Путин подчеркнул, что ситуация по украинскому зерну раздувается искусственно.

«Сейчас искусственно раздувается негативная ситуация по украинскому зерну», – сказал российский лидер в ходе выступления на саммите «БРИКС плюс».

Как ранее сообщал «Эксперт», из-за барьеров в торговле импортёры российской сельскохозяйственной продукции могут недополучить до 10 млн тонн зерна из нашей страны.

Речь идёт о новом сельскохозяйственном годе, который начнётся в июле текущего года и закончится в июне 2023-го. Однако отечественные экспортёры уже предложили подходящее решение проблемы. Есть, в частности, планы организовать региональный рынок со своими инструментами и правилами.

Об этом в конце мая в Сочи в кулуарах Всероссийского зернового форума рассказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

