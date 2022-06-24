Российский рынок акций попал в шторм

Российский рынок акций открылся сегодня с жирной часовой «красной» свечки. Очень быстро просадка была выкуплена, и, казалось, рынок повторит вчерашний сценарий, когда после негативного открытия начался уверенный рост практически всех «голубых фишек». Но сегодня сильного желания покупать не было: по ходу торгов было видно, что спекулянты фиксировали даже малейшую прибыль.

Возможно, это связано с «фактором пятницы»: инвесторы не рискуют переносить маржинальные лонги через выходные, а многие вообще стараются завершить торги пораньше и уехать отдыхать.

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В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а его недельный прирост составил 1,6%. Но высоколиквидные акции закрыли день разнонаправленно, и это является свидетельством отсутствия желания продавать акции широким фронтом.

Вновь не удержал отметку 300 руб. «Газпром». Сегодня по бумагам компании нанесли удар слухи о намерении властей Германии национализировать часть «Северного потока — 2». Предполагается фрагмент трубопровода на территории Германии соединить с плавучим терминалом приема СПГ. Трейдеры опасаются, что такие действия вызовут ответную жесткую реакцию российских властей вплоть до остановки поставок газа в Европу.

Сегодня капитализация газовой монополии снизилась на 2,5%, а за неделю — на 6,2%.

Поштормило и Сбербанк, но он сумел закрыть день 0,7-процентным ростом. Сегодня акции банка поддержало сообщение о намерении увеличить в июле объем выдачи потребительских кредитов вдвое. Акции банка сохраняют восходящий тренд: за неделю они подорожали более чем на 11%.

Вновь в числе лидеров роста были акции девелоперов, но относительно первого часа торгов их котировки снизились. Не исключено, что это начинается долгожданная коррекция перепроданных бумаг сектора. За неделю акции «Самолета» подорожали на 16%, ПИКа — на 23%, ЛСР — на 17%.

Разнонаправленно отторговались акции черных металлургов. Если «Северсталь» подорожала на 0,6%, то ММК опустился на 2,8%, а НЛМК — на 1,6%. Перспективы акций этих компаний незавидны из-за снижения их экспорта, падения цен на металлы на внешнем рынке и крепкого рубля.

На 1,4% подешевел «Норильский Никель».

Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в своем обзоре с кричащим заголовком «Металлы накрываются медным тазом» отмечает: «На этой неделе цены на медь падают уже на 8% до минимума с февраля 2021 г. И не только медь падает, остальные металлы чувствуют себя не лучше. Для олова нынешняя неделя с падением на 20% может стать худшей в истории. Настоящая жесть! Рынки разочарованы снижением промышленной активности в США и конечно ястребиными настроениями ФРС. Джером Пауэлл на слушаниях в Конгрессе подтвердил, что обязанность регулятора сдержать инфляцию является «безусловной". Значит, агрессивный рост ставок может продолжиться».

Рост ставок приведет к продолжению повышения доходности по безрисковым американским казначейским облигациям, куда и будет перетекать часть инвестиционного капитала из акций и товарных фьючерсов. Кроме того, высокие ставки еще больше ухудшат положение реального сектора экономики, который, в свою очередь, снизит спрос на сырье.

В целом же российский рынок акций начал демонстрировать высокую внутридневную волатильность. Это говорит о неопределенности настроений большинства участников торгов.

На следующей неделе рынок может получить поддержку от решения акционеров «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и ОГК-2 выплатить дивиденды за прошлый год. Не исключено, что перед отсечкой реестра на право получения годовых выплат эти компании покажут сильный рост.