«Ростех» будет внедрять интеллектуальную транспортную систему в Твери

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» планирует заняться развитием интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Твери.

Сообщается, что к 2025 году более 60 светофоров города войдут в единую систему автоматизированного управления дорожным движением. «В проекте будут использованы технологии, успешно опробованные на улицах Москвы», — подчеркивается в пресс-релизе.

Уточняется, что первый этап работ по внедрению ИТС в Твери начнется уже в этом году, затем в течение трех лет на улицах областного центра появятся десятки инновационных комплексов наблюдения, метеостанций и камер фотовидеофиксации. «Все элементы свяжет единая платформа, способная в автоматическом режиме сигнализировать о произошедших ДТП или чрезвычайных ситуациях», — поясняют в госкорпорации.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, «ощутимый эффект» от внедрения ИТС в столице раскрывает для технологии широкие перспективы с точки зрения других регионов. «Благодаря реализации проекта, в котором холдинг "Швабе" принял непосредственное участие, столичный транспорт стал проезжать перекрестки в среднем на 20% быстрее. Сегодня работа ИТС способствует снижению аварийности, уменьшает пробки, помогает оптимизировать движение пассажирского транспорта. Убежден, что этот проект окажется полезен не только в городах-миллионниках, но и в таких сравнительно небольших агломерациях, как Тверь», — приводятся слова Евтушенко на сайте госкорпорации.

Отмечается, что контракт на обслуживание ИТС Москвы «Швабе» заключил в 2018 году. «Благодаря совместной работе транспортного комплекса с ГИБДД, Ситуационному центру ЦОДД, системе фотовидеофиксации, ИТС и современному проектированию улиц Москва продолжает оставаться самым безопасным регионом России», — подчеркивается в сообщении.

В апреле текущего года холдинг заключил соглашение с узбекским разработчиком ИТ-решений для транспортной и городской безопасности TECH AGE.