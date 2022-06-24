Рубль повел себя неожиданно

Сегодня торги рублем проходили очень спокойно, на средних для последних недель объемах торгов. Так, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» оборот составил чуть более 90 млрд руб., а евро-рубль — 43,6 млрд.

Это вызывает некоторое удивление. В понедельник и вторник бизнесу предстоят масштабные выплаты налогов, и, по оценкам, экспортеры для расчетов с бюджетом должны были продать порядка $20 млрд. Пока остается непонятным: то ли они в течение месяца плавно аккумулировали необходимый для выплат объем рублей, то ли отложили конвертацию долларов и евро на последние дни.

«Поддержку российской валюте до середины следующей недели будет оказывать налоговый период. Надежды на ослабление курса после снятия основных мер валютного контроля не оправдались, поэтому компании продают свою выручку по той цене, которая есть на бирже. Спрос на валюты еврозоны и США остается достаточно низким. К тому же торговля с Китаем и Индией постепенно переводится на национальные валюты, что также не способствует покупкам импортерами», - отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Стоит отметить, что и значительная часть российского экспорта все больше и больше оплачивается национальными валютами. И вот здесь как раз можно отметить интересную тенденцию: с прошлой пятницы оборот торгов юанем на Московской бирже вырос примерно на 40-50% и составляет сейчас примерно четверть от объема торгов парой доллар-рубль. Но продажа юаневой выручки не обеспечит экспортеров необходимым для расчетов с бюджетом объемом рублей.

По итогам сегодняшнего дня российская валюта выросла к доллару на символические 0,12%, до 53,4 руб. за доллар. За неделю рубль подорожал на 6%.

Техническая картина говорит о том, что в районе 53 руб. за доллар сформирована поддержка по паре доллар-рубль. Не исключено, что она будет «проколота» в понедельник-вторник, но потом можно ждать коррекционного ослабления рубля.

Скорее всего, в конце июня — начале июля рубль не получит мощной поддержки от выхода на торги евро и долларов, полученных в оплату поставок российского газа в Европу. Причина этого кроется в резком сокращении объемов продажи газа в первом летнем месяце.

Поэтому не исключено, что после прохождения пика налогового периода курс отечественной валюты попробует отправиться в сторону 60 руб. за доллар. Но даже достижение этой отметки не будет означать слома долгосрочного тренда на укрепление рубля.

Доллары и евро сейчас полностью дискредитировали себя как средство накопления и сохранения сбережений, а импортеры не в состоянии скупить всю поступающую в страну валюту по нынешнему курсу.