Рублевые «быки» снова давят «медведей»

Российский рынок акций не стал с утра продолжать вчерашний рост. В последние недели торги акциями носят волатильный характер, рынок никак не может сформировать среднесрочный тренд, поэтому многие игроки фиксируют даже небольшую прибыль.
Внешний фон сегодня не радует. Нефть вновь пытается уйти под отметку $110 за баррель, отыгрывая вчерашнюю негативную для нее статистику по запасам в Штатах. По данным Минэнерго США, показатель вырос почти на 2 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1,3 млн.
В минусе торгуются и большинство промышленных металлов — в том числе никель падает примерно на 7%.
Удешевление фьючерсов на основные биржевые товары вызвано опасениями снижения спроса на сырье вследствие стагнации мировой экономики.
Вызывает опасения трейдеров и политика Литвы, которая ограничила транзит российских грузов через свою территорию в Калининград.
На таком фоне Индекс Мосбиржи по итогам первого часа торгов упал на процент. Однако к полудню утреннее процентное снижение было выкуплено.
Подобная картина наблюдалась и вчера: рынок открылся снижением, но трейдеры стали быстро выкупать просадку. Судя по росту оборотов торгов акциями, на рынок продолжаются поступать свежие деньги. Сейчас свыше 70% объема торгов формируют частные инвесторы, которые склонны покупать акции, а не пытаться заработать на их падении. Поэтому снижение котировок высоколиквидных акций многие из них воспринимают как хороший момент для покупок. Особенно это касается «Газпрома».
Акции «Газпрома» с утра опять сверху вниз тестировали отметку 300 руб. Это сильная техническая поддержка для бумаги, но даже если она будет пробита вниз, коррекция вряд ли разовьется. Акции компании сейчас очень быстро выкупаются с целью попасть в реестр акционеров на право получения огромных дивидендов. Это произошло и сегодня: к полудню бумага вышла в «зеленую» зону.
При этом продолжается ралли в бумагах застройщиков. Так, «Самолет» взлетал более чем на 10%, ЛСР дорожал на 7%. Перекупленность бумаг сектора очень высокая и продолжает нарастать, коррекция по ним неизбежна, и по причине невысокой ликвидности этих акций она может быть сильной.
Пара доллар-рубль сегодня на открытии рынка пошла вверх, как это часто наблюдается в последние недели. В первый час торгов курс рубля оставался в районе вчерашнего закрытия, после чего спрос на российскую валюту увеличился, и рубль в паре с долларом вновь приблизился к отметке 53, которая с начала этой недели неоднократно отбрасывала пару вверх.
В понедельник и вторник крупному бизнесу необходимо будет расплатиться с бюджетом по налогам. Поэтому сегодня можно ожидать увеличения продаж валюты экспортерами, и это вполне может увести курс рубля ниже отметки 53.
На рынке Форекс рубль стоит примерно на 15-20 копеек дешевле, чем на Московской бирже. Это говорит об отсутствии настроя спекулянтов агрессивно играть на укрепление курса российской валюты. Поэтому после прохождения пика налогового периода и оплаты российского газа «недружественными странами» можно ждать коррекционного ослабления российской валюты.
Однако среднесрочный тренд на укрепление рубля останется в силе до тех пор, пока либо импортеры не смогут скупать все зарабатываемые от продажи нефти и газа доллары и евро, либо пока монетарные власти не придумают аналог бюджетного правила для купирования избыточного предложения валюты.
Если этого не произойдет, «равновесный» курс рубля расположится значительно ниже отметки 50 руб. за доллар.