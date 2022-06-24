Рублевые «быки» снова давят «медведей»

Российский рынок акций не стал с утра продолжать вчерашний рост. В последние недели торги акциями носят волатильный характер, рынок никак не может сформировать среднесрочный тренд, поэтому многие игроки фиксируют даже небольшую прибыль.

Внешний фон сегодня не радует. Нефть вновь пытается уйти под отметку $110 за баррель, отыгрывая вчерашнюю негативную для нее статистику по запасам в Штатах. По данным Минэнерго США, показатель вырос почти на 2 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1,3 млн.

В минусе торгуются и большинство промышленных металлов — в том числе никель падает примерно на 7%.