Саммит БРИКС: «Восьмерка» против «Семерки»

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в XIV саммите БРИКС, проходящем под китайским председательством в Пекине. Тема встречи была обозначена как «Укрепление высококачественного партнёрства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития». В заседании участвовали президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоза.

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Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, страны объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, и с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются. По словам главы РФ, это объективный процесс, поскольку государства «пятёрки» обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.

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В то же время, отметил Владимир Путин, сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требуют поиска коллективных ответов при активном участии объединения. «И конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — заявил он.

Сегодня, подчеркнул российский президент, лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН как никогда востребовано. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.

На пути к новой G8 и качеству для всех

В мире, где продвигается идея правильной и неправильной стороны истории, очередной саммит БРИКС, сфокусированный на сотрудничестве и реформах, является примером эволюционного развития современной политической и экономической системы мира, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Он обращает внимание на некоторые вопросы, которые обсуждались лидерами в Шанхае.

Первый — явно назревшие реформы Совбеза ООН и ВТО. Бразилия и Индия уже давно претендуют на то, чтобы повысить свой статус в Совбезе ООН, поскольку являются главными силами в крупных географических регионах и отвечают за их устойчивое развитие. А механизмы ВТО почти перестали работать, так как для некоторых государств главными стали собственные правила игры, а не согласованные совместно нормы экономического взаимодействия.

Всеобщий доступ к дешевым, надежным, устойчивым и современным источникам энергии — этот вопрос тоже становится всё более актуальным, особенно если обратить внимание на количество стран, стоящих на пороге энергетического кризиса, замечает Андрей Кочетков. Это и участники БРИКС Индия, Китай и ЮАР, и другие страны — в частности, Австралия, и государства Евросоюза. Настойчивая реализация зелёной повестки привела к тому, что теперь сами страны «зелёного» блока вынуждены компенсировать дефицит энергии за счёт «грязного» угля. Между тем, в странах БРИКС подходят к вопросу «зелёной» энергетики более взвешенно, предлагая поэтапную замену «грязных» технологий без ущерба экономическому развитию.

Укрепление системы контроля над вооружениями и сохранение ее целостности в интересах глобальной стабильности — еще один важный вопрос, считает эксперт. По сути, текущая глобальная геополитическая нестабильность началась с того, что США в одностороннем порядке начали выходить из различных договоров, включая ПРО, РСМД и т.п., что привело к новой гонке вооружений и обострению недоверия. Чёткие договорённости в военной сфере и их соблюдение позволят высвободить необходимые ресурсы для экономического развития и повышения уровня жизни людей.

Впрочем, говорит Кочетков, всё это важно, но в декларацию саммита пока не вошел ещё один, крайне принципиальный вопрос. Владимир Путин сообщил о разработке международной резервной валюты на основе валют БРИКС. Также решается вопрос создания альтернатив SWIFT, что освободит банковскую систему от контроля США. В качестве решений выступают китайская CIPS и российская СПФС.

В Индии пока нет своей суверенной внутренней системы обмена финансовыми сообщениями, но локальное решение может быть построено на российской платформе. Создание универсальной валюты «пятерки» и системы обмена банковскими сообщениями приведёт к тому, что страны смогут взаимно резервировать международные резервы и полностью избавиться от валютно-политического контроля США и Европы, который предполагает выбор «правильной» (а значит, прозападной) стороны истории.

Сейчас широко обсуждается идея создания новой G8 — экономико-политического союза развивающихся стран, которые старая G7 не желает включать в свою орбиту. По паритету покупательской способности страны новой G8 превосходят старую G7 и вполне могут стать альтернативой «старому» миру. Однополярный порядок — это всегда потеря в качестве конкуренции. Соответственно, заключает Андрей Кочетков, возникновение новых экономических и политических объединений ведёт к улучшению конкуренции, а значит и повышает качество итогового результата для всех, а не для избранных.

Тест на прочность

Фактически, нынешняя встреча повторяет задачи прошлого года; изменились лишь внешние обстоятельства, указывает, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Страны БРИКС стремятся создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, расшириться и создать многополярный мир. Сейчас такие тенденции называют «новой реальностью», к которой стараются адаптироваться все страны.

Примечательно то, что Бразилия, Индия и ЮАР пытаются сотрудничать с Россией и Китаем, одновременно оставаясь партнерами Запада. Китайская сторона отмечает, что приветствовала бы вступление в БРИКС и других страны.

Что касается России, то наша страна сейчас находится под тотальными санкциями, а БРИКС — это противостояние Западу, в рамках которого можно получить рынки сбыта различной продукции при одновременном импорте из стран-участников, обращает внимание Гаврилов. Кроме того, если доверие к доллару будет снижаться, а количество союзников БРИКС расти, это повлияет на всю мировую финансовую систему. Если обобщить, то сейчас «пятерка» проходит тест на прочность, который покажет: может ли БРИКС существовать без зависимости от Запада.

Сложно сказать, какими именно путями это будет достигнуто, учитывая тот факт, что у каждой страны есть не только общие, но и собственные интересы, замечает Павел Гаврилов. Но если говорить о совместных усилиях, то БРИКС нацелен на достижение безопасности государств, совместное решение возникших проблем, а также скоординированный выход из нынешней кризисной ситуации.