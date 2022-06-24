Сбербанк введет комиссию за перевод средств в другие банки

Сбербанк предупредил о взимании с 1 июля комиссии за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Бесплатными останутся переводы до 50 тыс. рублей в месяц через «Сбербанк Онлайн», сообщается на его сайте.

«Начиная с 1 июля 2022 года будет действовать комиссия на переводы с карты Сбера на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения», — говорится в сообщении Сбербанка.

В кредитной организации уточнили, что речь идет о пополнении карт других банков, кредитных и микрофинансовых организаций переводами с карты Сбера в приложениях или на сайтах этих организаций. Размер комиссии составит 1,25% (минимум 30 рублй, максимум 150). Для счетов в иностранной валюте сумма операции будет пересчитываться по курсу банка. Минимальная комиссия составит $1 или €1, максимальная — $3 или €3.

Бесплатными останутся переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тыс. рублей в месяц через «Сбербанк Онлайн», а также переводы до 100 тыс. рублей в месяц — клиентам других банков через СБП.

