Европейские страны начнут воевать друг с другом за газ

Солидарность ЕС этой зимой будет ждать очень серьезное испытание на прочность, если Россия прекратит поставлять газ, предупреждает глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер. Он уверен, что на континенте воцарится хаос, если европейцы заранее не договорятся о том, как они будут делиться энергоносителями и энергией. Креббер полагает, что договориться необходимо до зимы, когда, как он образно выразился, «в доме (Европе) будет пожар».

RWE, крупнейший производитель электроэнергии в Германии, с прошлой недели получает на 60% меньше газа, чем прописано в контракте. В результате уменьшения подачи газа «Газпромом» из-за задержки с возвратом турбины Берлин решил прибегнуть к чрезвычайным мерам и вернуть в процесс выработки электроэнергии законсервированные угольные электростанции, тем самым поставив под сомнения сроки выполнения перехода к чистой энергетике.

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Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило на этой неделе, что Европе следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа, потому что Москва захочет отомстить ЕС за антироссийские санкции.

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23 июня Германия ввела в действие второй этап чрезвычайного плана по газу и предупредила, что заполнение хранилищ газом к зиме сейчас значительно усложнилось. Еврокомиссия между тем планирует разработать к концу июля так называемый «план солидарности», европейский план чрезвычайных действий на тот случай, если Россия полностью прекратит поставлять газ.

Немецкий энергетический регулятор «Федеральное сетевое агентство» (BNetzA) сейчас готовит планы по ограничению поставок газа предприятиям и компаниям предстоящей зимой и экономии газа и электроэнергии домохозяйствами.

Согласование необходимо, по словам Маркуса Креббера, чтобы энергоносители доставались и таким странам, как Чехия и Венгрия. Он считает также, что каждая страна сама должна определять, какие предприятия будут получать газ в первую очередь. Если европейские страны не договорятся о том, сколько нужно выделять газа для отопления жилых и общественных зданий, или о принципах, какими необходимо руководствоваться при определении предприятий и компаний, которые должны получать газ и энергию при любых обстоятельствах, то может возникнуть политический кризис, считает Креббер.

В Италии, например, в апреле ввели ограничения по предельным температурам для отопления помещений зимой и их охлаждения при помощи кондиционеров летом. Так, температура в общественных зданиях должна быть не выше 19 градусов зимой и ниже 25 градусов летом. Большинству европейских стран еще предстоит разработать такие же нормы и ограничения.

Предложение Маркуса Креббера о стандартизации имеет под собой все основания. В прошлом судам уже приходилось разбирать иски одних стран к другим за право определять приоритетных потребителей: жилье, школы, больницы и так далее. Если какая-то страна будет думать, что ее права ущемлены, об единстве в ЕС можно будет забыть.

«Свободное движение энергии,- объясняет аналитик Energy Aspect Джеймс Ваддел,- является одной из главных основ, на которых стоит ЕС. Однако во время кризисов эта система оказывается под сильным давлением, потому что страны пытаются в первую очередь обогреть собственных граждан».

С другой стороны, предостерегает Андрей Илас, основатель и глава румынской энергетической компании nrgi.ai, не стоит создавать что-то типа командного органа, который будет контролировать энергоносители и их распределение.

Маркус Креббер в интервью Financial Times также предупредил, что Германия сможет заменить российский газ энергоносителями из альтернативных источников: сжиженным газом, ветровой и солнечной энергией не ранее зимы 2024-25 годов.