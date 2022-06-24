Экономики США и еврозоны резко затормозили

Первый летний месяц будет не самым удачным для экономики США и еврозоны – развитие обеих резко замедлилось, утверждается в исследовании аналитиков и экономистов S&P Global. Опросы и статистика показывают, пишет Wall Street Journal, что спрос на их услуги и продукцию резко ослаб из-за роста цен на энергию и продукты питания. Это повышает угрозу возникновения рецессий во многих странах.

О мрачных перспективах, ожидающих экономики США и зоны евро в ближайшем будущем, свидетельствует статистика по производству и в сфере услуг. Причин много. Это, конечно, и высокая инфляция, и уже ставшие, к сожалению, привычными непроходящие проблемы с цепочками поставок, и снижение инвестиций в производство из-за повсеместного повышения учетной ставки центробанками. Европу, кстати, предстоящей зимой ждет еще одно серьезное испытание – энергетический кризис.

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Индекс менеджеров по закупкам PMI, который считается главным показателем активности как в производстве, так и в сфере услуг, снизился в США в июне до 51,2 с 53,6 в мае. Это самый низкий показатель за последние пять месяцев. Показания этого индекса, превышающие 50 пунктов, означают рост активности в экономике. Если же они ниже, то это говорит о рецессии.

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Не менее серьезное снижение PMI и в еврозоне: с 54,8 в мае до 51,9 в июне. Это, кстати, самый низкий показатель за 16 месяцев.

Объем производства и США, и в Европе снизился впервые за два года. Резко остыл и сектор услуг, который резко разогрелся после снятия ковидных ограничений.

Американская экономика прибавит в июне менее 1% в пересчете на год, а в третьем квартале ее и вовсе ждет спад, считает главный экономист S&P Global Крис Уильямсон. В Европе июньское замедление, по его словам, будет самым резким после ноября 2008 года, на который пришелся пик финансового кризиса. Число новых заказов не меняется, т.е. вышло на плато. Это произошло впервые после марта прошлого года, когда экономика еврозоны начала восстанавливаться после пандемии.

Авторы исследования считают, что впереди США и еврозону ждут еще более серьезные испытания и трудности. Да, компании все еще продолжают нанимать новых сотрудников, но, похоже, делают это сейчас, скорее, по инерции, чем из необходимости. По крайней мере, количественные показатели но новым работникам самые низкие за 13 месяцев. Одновременно цены, которые ставят компании на свою продукцию, согласно исследованию продолжают резко расти.

Признаки резкого замедления европейской экономики появились буквально на следующий день после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что борьба его учреждения с инфляцией может привести к сильному повышению учетной ставки, что, в свою очередь, вполне может спровоцировать рецессию.

Глобальную экономику в этом году ждет целая серия серьезных проблем, начиная от ковидных локдаунов в Китае и заканчивая взлетом цен на энергию и продукты питания и борьбой центробанков многих стран с инфляцией при помощи повышения учетной ставки.

Экономисты S&P Global снизили 23 июня прогноз по развитию глобальной экономики. Они считают, что американская экономика в этом году вырастет на 2,2%, а в следующем – на 1,1%. Их предыдущий прогноз был значительно лучше: 3,5% и 2,3% соответственно.

Еврозоне они прогнозируют рецессию уже в четвертом квартале 2022 года и в первом квартале 23-го года. Прогноз же на весь следующий год – 0,5%. Между тем, предыдущий прогноз было в четыре раза выше – 2,1%.

Единственным, пожалуй, лучиком света в мрачном будущем экономисты S&P Global считают снятие большинства ковидных ограничений в еврозоне, что позволяет рассчитывать на хороший туристический сезон в этом году. Согласно прогнозам он может оказаться лучшим после 2019 года.

В США множество домохозяйств ввиду невозможности отдыхать во время пандемии в обычном режиме сэкономили достаточные средства как на отпусках, так и на походах в рестораны и других услугах. Это теоретически может позволить им частично компенсировать снижение покупательной способности, вызванное резким ростом цен. Однако многочисленные исследования и опросы показывают, что испуганные событиями на Украине американцы скорее предпочтут сохранить сэкономленные средства на черный день.

