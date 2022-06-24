ЦБ смягчил требования по взносам в уставный капитал иностранных компаний

Резидентам РФ теперь не требуется получать индивидуальное разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если средства вносятся в рублях или валюте дружественного государства. Если оплата производится в валюте недружественного государства, сумма такой операции не должна превышать 15 млн рублей в эквиваленте. Это следует из решения, опубликованного на сайте ЦБ.

Статья по теме: Зампред ЦБ анонсировал либерализацию валютного режима для экспортеров

«Разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) без получения индивидуальных разрешений Банка России при наличии одного из следующих условий», — говорится в сообщении ЦБ.

Первое условие — если операция осуществляется в рублях либо в валюте дружественного государства, независимо от места нахождения получателя. Второе — если операция осуществляется в валюте недружественного государства на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу ЦБ на дату платежа.

«Раньше такие операции были возможны без получения индивидуального разрешения Банка России при внесении средств в пользу резидентов только из дружественных стран в валюте дружественного государства или в рублях на сумму не более 10 млн рублей», — пояснили в ЦБ.

Разрешение действует с 1 июня.

