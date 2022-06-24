ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания населения РФ в июне возросли по сравнению с маем на 0,9% и сейчас близки к значениям августа — сентября 2021 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,4%. При этом оценка наблюдаемой инфляции в июне по сравнению с прошлым месяцем снизилась на 1,4%, до 23,7%, но осталась максимальной с октября 2015 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

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«Инфляционные ожидания населения в июне 2022 г. возросли, по данным опроса ООО "инФОМ", проводимого по заказу Банка России. Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 12,4% (+0,9 п.п. к маю), что соответствует значениям августа – сентября 2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений. Менее обеспеченные группы населения прогнозируют инфляцию в ближайший год на уровне 14,2% (+2,2% к маю). Ожидания респондентов со сбережениями снизились до 10,5% с 10,6% в мае.

По данным ЦБ, наблюдаемая населением годовая инфляция в июне снизилась впервые с марта: ее медианная оценка составила 23,7% (-1,4% к маю). Причем снижение произошло в обеих подгруппах: респонденты со сбережениям ее оценили в 19,4% (после 20,2% в мае), без сбережений — в 27,2% (после 28% в мае). Несмотря на произошедшее снижение, текущее значение наблюдаемой инфляции остается максимальным с октября 2015 года, отметил регулятор.

Индекс потребительских настроений, который включает в себя оценки фактического изменения личного благосостояния за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, в июне увеличился до 92,8 пункта (+3,9 пункта к маю). Однако, несмотря на происходящий на протяжении уже трех месяцев рост, оценки текущего состояния остаются гораздо ниже уровней 2017–2021 годов.

«Индекс ожиданий, учитывающий оценки перспектив личного материального положения на год вперед и ожидания изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, в июне также вырос и составил 107,7 пункта (+3 пункта к маю). Это максимальное значение с мая 2018 года. Несмотря на продолжающийся рост оптимизма и некоторое восстановление текущих оценок экономической ситуации, в июне четверть занятых респондентов сообщили, что их доход от работы или бизнеса сократился вследствие введенных санкций», — следует из доклада ЦБ.

Опрос также показал, что склонность домохозяйств к сберегательному поведению в июне почти не изменилась. Доля респондентов, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги, составила 52% (-1% к маю). Доля опрошенных россиян, считающих, что сбережения лучше хранить на счете в банке, увеличилась до 35,8% (+3,1%).

