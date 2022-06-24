У собаки нету рук – как приучить владельцев убирать за своими питомцами

Проблема бесконтрольного выгула собак остро стоит для крупных российских городов. К сожалению, ответственных владельцев, которые убирают за своими питомцами «следы» прогулок, по-прежнему очень мало, поэтому большая часть собачьих фекалий остается в качестве «украшений» газонов. А зачастую подобные «мины» можно встретить и на дорожках, в парках и даже на детских площадках.

Вопрос гуманного и одновременного разумного содержания домашних животных в России настолько актуален, что глава страны Владимир Путин в прошлом году утвердил Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. В рамках исполнения этих поручений Минсельхоз подготовил законопроект, регулирующий их маркирование, который уже принят Государственной Думой в первом чтении. Автор «20 идей для развития России» Дмитрий Давыдов считает, что наиболее эффективным и действенным инструментом для этого станет введение системы обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК, в связи с чем предлагает министерству взять на вооружение именно такой инновационный метод.

Борьба на бумаге

Казалось бы, современное российское законодательство предусматривает обязанность владельца собаки по своевременной уборке продуктов ее жизнедеятельности. Однако на практике в нашей стране норма, к сожалению, существует только на бумаге. Размер штрафов за нарушение устанавливают сами регионы. Санкции даже в Москве, где, как правило, наказания за административные правонарушения выше, достигают двух тысяч рублей. Возможно, эта мера заставила бы многих «собачников» задуматься, но отлаженного механизма привлечения к ответственности просто не существует. Застать нарушителя необходимо «на месте преступления», все тщательно зафиксировать, чтобы доказать его вину, и после этого выписать штраф. Полицейского на каждый газон не поставишь, а институт общественных инспекторов в области обращения с животными еще только формируется. Да и вряд ли их тоже хватит, чтобы уследить за всеми владельцами и их питомцами. Перспектива расследований правоохранителями заявлений от граждан также выглядит сомнительной.

Опасность под ногами

Медики давно установили, что, помимо эстетической составляющей и неприятных запахов, собачьи экскременты несут реальную опасность для здоровья. И, прежде всего, детей. Например, через фекалии распространяется токсокароз – паразитарное заболевание, вызванное несвойственным для человека гельминтом токсокарой, или по-другому – собачьей аскаридой, личинка которой поражает внутренние органы и глаза. Специалисты утверждают, что до 40% детских песочниц заражено яйцами токсокар. Еще в 2020 году эксперты насчитали в России более 22 млн. домашних собак, и, судя по тенденции, их число неуклонно растет. По оценкам специалистов, общий вес «сюрпризов», которые питомцы оставляют на улицах страны, приближается к миллиону тонн.

Во многих странах мира, помимо суровых штрафов за подобные нарушения, существуют комплексы мер по выявлению тех, кто их допустил. И одним из лидеров по эффективности становится использование ДНК-технологий. Такие методы уже активно используются в Канаде, Великобритании, Испании и Италии. Недавно и власти израильского Тель-Авива приняли закон, обязывающий в лицензию на право владения собакой включать ДНК-профиль животного. Теперь в каждом случае загрязнения улиц города появляется возможность точно установить его виновника и направить ему штраф.

Именно такой мировой опыт и предложил взять на вооружение в России Дмитрий Давыдов. «Мы предлагаем в России ввести систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК. Предлагаем проводить регистрацию государственными органами в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе в течение двух лет после опубликования соответствующего федерального закона», - говорится в тексте его инициативы, которая была направлена в профильные органы государственной власти.

Власти работают

Заместитель директора департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Евгения Белошапка в своем ответе на обращение Дмитрия Давыдова сообщила, что Минсельхозом разработан проект федерального закона, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных. Согласно законопроекту, утверждаемые Минсельхозом ветеринарные правила будут устанавливать порядок осуществления маркирования, типы и свойства используемых для него средств, перечень сведений, необходимых для учета животных и ряд других моментов. А порядок осуществления учета животных, перечень видов животных, подлежащих маркированию и учету, а также сроки осуществления учета животных будут устанавливаться Правительством Российской Федерации.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы РФ. «Ожидаемая регистрация животных решит множество проблем, связанных с их содержанием, контролем ответственности хозяев, и регулированием численности бездомных особей. Поскольку ввиду ожидаемого принятия закона Минсельхоз прорабатывает или будет прорабатывать правила маркирования разных видов животных, я предлагаю обратить внимание на современный способ маркировки – по ДНК. Если внедрить этот метод при индивидуальной регистрации собак, то он позволит решить проблему загрязнения окружающей среды собачьими фекалиями», –- прокомментировал ответ Минсельхоза Дмитрий Давыдов.

В связи с этим автор инициативы просит Минсельхоз рассмотреть возможность регистрации собак именно с помощью ДНК-технологий. «Параллельно после принятия указанного выше закона, прошу выступить с инициативой установить крупный штраф на владельцев собак при обнаружении через ДНК-тест случая загрязнения улицы и общественных мест фекалиями, а также штраф за выгул собаки в публичном месте без соответствующей регистрации. Поскольку я предлагаю возложить расходы на регистрацию на самих владельцев, а стоимость ДНК-тестов фекалий покрывать за счет штрафов, то государство не понесет прямых расходов на указанные выше мероприятия. Наоборот, за счет этих мер могут появиться средства для улучшения инфраструктуры для выгула собак в городах», - добавил он.

Мнение экспертов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев также поддерживает идею о том , что ответственное отношение к животным должно стать частью культуры российского общества. «Для этого необходимо активно развивать образовательную и просветительскую деятельность в разных форматах и на разных уровнях; объяснять собаководам, что собачьи экскременты – не удобрение, как считают некоторые, потому что они очень медленно разлагаются и приводят к гибели растений. Так что убирать за псом необходимо не только из соображений эстетики и уважения к соседям, но и ради экологии и собственного здоровья», - сказал он . Владимир Голубев отмечает, что в России пока нет обязательной регистрации домашних животных, поэтому необходимо выстроить простую, понятную и необременительную для владельцев собак систему маркирования и учета, которая позволит повысить уровень персональной ответственности и решит сразу несколько вопросов, в том числе даст возможность оперативно устанавливать владельца собаки. «Когда такая работа будет проведена, то можно начать обстоятельно говорить о других важных вопросах: в том числе о более детальном контроле за соблюдением правил содержания животных и о том, как найти и привлечь к ответственности владельцев собак, которые не хотят убирать за ними во время прогулок», – уточнил эксперт.