В Кремле отреагировали на предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в члены Евросоюза.

По словам представителя Кремля, главное, чтобы эти процессы не приносили России проблем и не ухудшали и так подпорченных отношений с Европой, передаёт РИА Новости.

«Это, конечно, внутренние европейские дела, для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно – отношения с Евросоюзом и так уже изрядно подпорчены», – резюмировал Песков.

Напомним, 23 июня главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в Евросоюз.

Как ранее сообщал «Эксперт», лидеры Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии остались крайне недовольны результатами саммита или вернее прогрессом на пути вступления их стран в объединенную Европу.

Горечи пилюле добавило заявление президента Евросовета Шарля Мишеля, сказавшего, что следующим кандидатом при выполнении ряда условий может стать Грузия. Балканским же странам, как следует из проекта заключительного коммюнике, вновь обещано «полное и единодушное содействие» в этом вопросе.

