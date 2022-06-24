В СберМаркете заметили повышенный интерес к продуктам отечественных производителей

С января по май текущего года спрос на российские продукты питания по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 2,2 раза в количестве заказов и в 2,5 раза — в обороте. Это следует из итогов исследования рынка, проведенного СберМаркетом.

Самыми популярными продуктами от отечественных производителей в корзине пользователей СберМаркета стали: свежие овощи и фрукты, крупы, молоко, колбасные изделия, полуфабрикаты и вода. Согласно информации СберМаркет, чаще всего в январе-мае приобретались: лук репчатый, картофель и лимоны российского производства, вареную колбасу «Вязанка», гречку «Мистраль», молоко «ЭкоНива» 3,2%, огурцы «Мое Лето», муку Makfa, питьевую воду «Шишкин Лес», фарш из индейки «Индилайт», говяжий фарш «Мираторг» Black Angus, куриную голень «Петелинка».

Таким образом, общая доля отечественной продукции в заказе составляла около 70-80%. В пресс-службе СберМаркета сообщили «Эксперту», что в среднем стоимость российских товаров оказывалась ниже западных аналогов на 20%.

Также большой спрос фиксировался на собственные торговые марки сетей. Самыми популярными среди сотрудничающих со СберМаркет стали: «Моя Цена» (ритейлер Магнит), «Правильное решение» (ритейлер Монетка), «Верная цена» (ритейлер «Верный»).

По мнению специалистов сервиса, популярность продуктов питания отечественного производства связана с привлекательной ценой в сочетании с хорошим качеством продукции. Кроме того, по словам представителей СберМаркета, скидки от ритейлеров и онлайн-сервисов помогают клиентам сэкономить на покупке.

Так, в разделе «Дешевле, чем в магазине» пользователи СберМаркета имеют возможность заказать продукты с доставкой по цене до 30% ниже, чем в офлайн-магазине. Как подчеркнули в сервисе, в категорию включены самые популярные среди клиентов продукты: молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и другие товары первой необходимости.