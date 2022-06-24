В Сочи два легковых автомобиля унесло в Черное море

Две легковые машины унесло потоком воды в Черное море в Сочи. В автомобилях находились восемь человек.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю, машины оказались в акватории моря после того, как недалеко от поселка Зубова Щель из берегов вышла река Чемитоквадже. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков.

«По предварительной информации в автомобилях могло находиться восемь человек. На данный момент спасен один человек», — говорится в сообщении ведомства.

К поискам людей привлечена авиация МЧС, в районе происшествия работает спасательный катер.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, в одном из автомобилей находился годовалый ребенок, во второй машине была семья из четырех человек. Уточняется, что спасти удалось 43-летнего мужчину.

По данным Telegram-канала Readovka, сотрудникам МЧС удалось найти машины, людей в автомобилях не было. РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края пишет, что погиб один человек. Об одном погибшем сообщает также ТАСС.

В Сочи с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение.