Компания «Новавинд» начала строительство пятой ВЭС в Ставропольском крае

Строительство Кузьминской ветроэлектростанции стартовало в Ставропольском крае.

Об этом сообщила пресс-служба АО «Новавинд» — ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом».

«На площадке строительства Кузьминской ветроэлектростанции в Ставропольском крае залили первый фундамент», — указывается в сообщении.

Уточняется, что на объекте разместят 64 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Общая мощность станции составит 160 МВт, плановая среднегодовая выработка — 378 млн кВтч.

Для реализации проекта задействованы свыше 100 единиц строительной техники и более 250 рабочих и инженерно-технических специалистов.

АО «Новавинд» создано в сентябре 2017 года, к настоящему моменту компания запустила 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.

Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО «Новавинд». Сейчас там уже работают Кочубеевская ВЭС (210 МВт), Кармалиновская ВЭС (60 МВт), Бондаревская ВЭС (120 МВт) и Медвеженская ВЭС (60 МВт).

Генеральный директор АО «Новавинд» Виктор Свистунов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что текущий уровень локализации возводимых компанией станций составляет 68%, отмечает ТАСС.