Будапешт призвал ЕС не вводить больше санкции против России

Венгрия выступила против введения новых санкций против России, потому что антироссийские санкции, уверены в Будапеште, только углубляют кризис в Европе и при этом никак не влияют на ситуацию на Украине.

Премьер Орбан, как обычно, без обиняков, откровенно заявил, что он против введения против России уже седьмого по счету пакета общеевропейских санкций. Венгерский лидер уверен, что всевозможные ограничения против России являются главной причиной экономических проблем, с которыми столкнулась планета в целом и особенно Европа, в частности.

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«Мы говорим «да» миру и «нет» новым санкциям,- процитировал Виктора Орбана его пресс-секретарь Золтан Ковач.- Нам нужен мир, а не дополнительные санкции. Единственное противоядие против военной инфляции – мир».

Сторонники усиления санкций против России объясняют их необходимость тем, что Москве необходимо перекрыть денежные потоки, помогающие финансировать войну на Украине. В первую очередь, это платежи за российский газ и нефть. Однако в ряде стран, наиболее ярким представителем которых является Венгрия, сформировалась и с каждым днем становится все сильнее оппозиция этой точке зрения.

Венгрия, напомним, уже давно считается чем-то вроде паршивой овцы в «благородной» семье европейских наций. Она в очередной раз доказала свой статус enfant terrible, когда почти месяц пользовалась правом вето и не давала объединенной Европе принять эмбарго на российскую нефть. Будапешт снял вето лишь после того, как ему гарантировали исключение из эмбарго и разрешили получать российскую нефть по газопроводам по суше.

Можно вспомнить и недавнее возмущение венгров тем, что Брюссель включил в санкционный список российского патриарха Кирилла.

Европа давно перестала быть «объединенной», как следует из названия организации. Это лишний раз доказало то, что у Венгрии неожиданно нашлись сторонники в борьбе с санкциями. К примеру, Бельгия, никогда ранее не замеченная в симпатиях к России или СССР, призвала сделать паузу и не торопиться с седьмым пакетом санкций. Австрия возражала против введения нефтяного эмбарго. Однако никто, кроме Венгрии, не предложил вообще перестать вводить санкции.

На проходящем сейчас в Брюсселе двухдневном саммите европейские лидеры не обсуждают новые санкции против России, но они планируют договориться о продлении существующих санкций еще на полгода.

В Брюсселе, кстати, произошло одно любопытное событие – поддержка Орбаном включения Украины в список кандидатов на вступление в Евросоюз дала основание предположить, что отношения между Будапештом и Киевом немного улучшились. Известно, что Владимир Зеленский, мягко говоря, недолюбливает Орбана за его поддержку Россиии. С другой стороны, говорить об улучшении отношений между Венгрией и Украиной явно преждевременно. Особенно, если учесть последнее предложение Виктора Орбана относительно санкций.