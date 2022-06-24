Владимирское предприятие локализует производство автокомпонентов для «КамАЗа»

Владимирский «Автоприбор» планирует расширить перечень производимых компонентов для «КамАЗа».

Компании заключили меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума; в документе говорится о совместном плане действий по запуску производства комплектующих изделий для автомобилей «КамАЗа» на мощностях «Автоприбора».

«Для нашего предприятия это важный шаг на пути расширения сотрудничества с одним из ключевых партнеров предприятия. Реализуемая в последние годы инвестпрограмма позволила создать условия для выпуска широкой линейки автокомпонентов, способных заменить импортную продукцию», — приводятся в пресс-релизе владимирского предприятия слова его гендиректора Татьяны Диесперовой.

Отмечается, что предприятия сотрудничают более 40 лет, сегодня «Автоприбор» поставляет около 50 наименований автозапчастей для различных моделей «КамАЗа», в частности, приводы, рычаги и щетки стеклоочистителей, электронные спидометры, двигатели отопителя, а также различные виды датчиков.

ООО «НПК "Автоприбор"» образовано в июле 2018 года на базе обанкротившегося АО «Завод "Автоприбор"» во Владимире. Комбинат выпускает 500 наименований оборудования и обладает собственным инновационным производством автокомпонентов, в том числе для электромобилей.

В марте этого года предприятие в рамках импортозамещения начало поставку «КамАЗу» инновационных универсальных цифровых датчиков. Подчеркивается, что в условиях санкций специалисты «Автоприбора» активно занимаются разработкой и выпуском продуктов, которые заменят зарубежные аналоги. Предприятие производит сотни тысяч различных автокомпонентов в месяц, которые поступают на российские автозаводы и в розничные сети.