Ефимов: Больницы Москвы получат более 300 моечных машин для медоборудования в 2022 году

Более 300 моечных установок для гибких эндоскопов поставит в медучреждения столицы резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Российский производитель медицинской техники – резидент столичной особой экономической зоны – до конца текущего года поставит более 300 специализированных моечных машин в 88 медучреждений города. Предприятие стремится своевременно реагировать на запросы здравоохранения Москвы и обеспечивает их инфекционную безопасность на протяжении нескольких лет. Компания вложила более 40 миллионов рублей в производство востребованного дезинфекционного оборудования на территории технополиса “Москва”», – рассказал Ефимов.

Оборудование поставит АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ), локализовавший производство на территории особой экономической зоны в 2020 году. Предприятие входит в кластер медицинских технологий и биофармацевтики ОЭЗ, который насчитывает 20 высокотехнологичных компаний.

«В рамках своей инвестиционной программы развития по итогам 2021 года предприятие увеличило объемы производства моечных машин для гибких эндоскопов почти в 17 раз в денежном эквиваленте по сравнению с 2020-м. Они превысили 600 миллионов рублей», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Роста показателей удалось добиться в том числе комфортным условиям, созданным в особой экономической зоне, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.