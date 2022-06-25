Как обустроить квартиру перед появлением кошки?

Это несложно, но нужно знать, что вам понадобится. Так что же должно быть в комплекте самых необходимых кошачьих аксессуаров?

Безусловно, это будет туалетный лоток с лопаткой, соответствующий наполнитель, набор мисок, переноска для перевозки кошки, например, в ветеринарную клинику, а также некоторая защита для окна или балкона. Также важны дополнительные предметы, такие как игрушки (выбор огромен), когтеточка, домик (не для всех кошек) и аксессуары для ухода.

Как выбрать туалетный лоток?

Перед заселением котёнка в перую очередь необзодимо всё же определиться с кормом, однако это требует отдельной статьи. Посмотреть разнообразие кормов для кошек можете на сайте https://zoozavr.detmir.ru/catalog/index/name/korm_dly_koshek/. Лоток - одно из необходимых принадлежностей кошачьего туалета. На рынке доступны различные типы туалетных лотков. Первый тип - это обычный открытый туалетный лоток. Его преимущества, несомненно, заключаются в цене и размере - они являются самыми дешевыми туалетными лотками и подходят даже для самых маленьких квартир. Однако у кошек есть инстинктивный рефлекс закапывать свой помет, и некоторые кошки очень яростно копаются в лотке. Это связано с необходимостью постоянно убирать просыпанный песок, что может подойти далеко не каждому хозяину.

Кроме того, запах, исходящий из открытого туалета, будет более заметным. Решением этого неудобства может стать закрытый туалетный лоток, то есть закрытый туалет со встроенной дверью. Это правда немного дороже и в этом случае вам нужно найти больше места в квартире, тем не менее, проблемы с полом или с неприятными запахами, сводятся к минимуму. Некоторые кошки боятся заходить в туалетный лоток с дверцей - но, конечно, можно снять дверцу, пока кошка не привыкнет к туалету. В случае открытого или закрытого туалета вам также понадобится лопатка, чтобы очистить то, что производит наш котенок. Лопатки различаются по размеру и цене.

Следует помнить, что размер отверстий в лопастной лопатке должен соответствовать размеру гранул гравия - сетка не должна быть слишком маленькой, а гравий должен просеиваться через лопатку. Что касается кошачьих туалетов, вы также можете купить на рынке автоматический кошачий туалет, который устанавливается в системе труб, например, в ванной комнате. Это тип туалета, который делает всю работу за вас - он сам смывает, то, что сделал кот, и самоочищается. Это очень удобно для хозяина кошки, но, конечно же, выбор автоматического туалета связан со значительными затратами на приобретение такого оборудования.

Есть еще так называемые туалетные лотки. безгравийные - для небольшой группы кошек, плохо переносящих гравий. Бежевая галька для туалета отличается от обычного открытого туалета тем, что оснащена специальной пластиковой вставкой, которая облегчает уборку за нашим котенком. Этот тип туалета также полезен, когда вам нужно собрать мочу кошки для анализа. что он снабжен специальной пластиковой вставкой, которая облегчает уборку за котенком.

Какой наполнитель для лотка выбрать?

Как только вы поймете, какой туалетный лоток вам нужен, вы должны подумать о покупке подходящего наполнителя. Выделяют несколько видов наполнителя: бентонитовый наполнитель (в виде камешков), деревянный (в виде деревянных гранул, который чаще всего можно выбросить в унитаз) и силиконовый (силиконовые гранулы, впитывающие влагу).

Наполнитель может быть комковатым или не комковатым - последний удобнее, потому что связывает влагу в комочки, которые можно собрать лопаткой и выбросить. К сожалению, некрупный наполнитель лишен этого преимущества. Для удобства владельцев существует целый ряд ароматизированных наполнителей для туалета, но вы должны знать, что эти запахи могут не подойти вашей кошке (что может привести к ее нежеланию пользоваться туалетным лотком).

Для маленьких котят, которые только учатся пользоваться туалетным лотком, наполнитель с мелкими гранулами (напоминающими песок и не раздражающими крошечные подушки) будет лучшим вариантом, в то время как взрослые кошки должны легко принять субстрат с более крупными гранулами. Поэтому выбор наполнителя зависит от предпочтений кошки. Попробуйте несколько видов наполнителей, и вы обязательно найдете оптимальное решение.

Выбираем переноску для кошки?

Еще один важный элемент - переноска для кошки. Переносок предоставлен большой выбор: корзины, плетеные, тканевые и т. д. Наверное, самым удобным будет пластиковый - он самый легкий, удобный, самый простой в уходе и самый прочный. Размер переноски зависит от размера кошки и чаще всего указывается числом (где 1 - наименьший размер, 2 - немного больше и т. д.). Дополнительными аксессуарами, облегчающими использование переноски, являются, например, плечевой ремень (освобождающий руки) или колеса для транспортера (они установлены, чтобы транспортер мог перемещаться как тележка).

Выбирая пластиковую переноску, обратите внимание на механизм закрывания двери - он должен быть прочным и безопасным, чтобы питомец не сломал дверь. Если вы планируете путешествовать самолетом и хотите взять с собой кошку, убедитесь, что у переноски есть специальный сертификат авиакомпании (просто спросите продавца при покупке, имеет ли выбранный вами товар такой сертификат).

Какие миски выбрать для питомца?

Для кошки вам понадобятся отдельные миски для воды и корма (отдельно для сухого и влажного). Нет смысла покупать слишком большие миски, их должно хватать на 0,3 мл (для воды может быть немного больше). Что касается материала, из которого изготовлена посуда, лучше всего подойдут металлические или керамические чаши. Пластиковые миски довольно быстро изнашиваются (царапаются, ломаются). Некоторым кошкам не нравится вкус воды из металлической миски, поэтому обратите внимание, не избегает ли случайно ваш питомец пить из такой посуды.

Защита окон и балконов

Прежде чем кошка появится в вашем доме, стоит подумать о том, чтобы как-то обезопасить окна и балкон. Это очень важно, потому что кошка может выскочить через открытое незащищенное окно или балкон. Известно много случаев, когда падение кошек было трагическим. Окно или балкон можно защитить, например, рыболовной сетью, сеткой из оцинкованного листа или сеткой, доступной во многих, особенно в Интернете, зоомагазинах.

Еще несколько слов об окнах, откидывающихся сверху, то есть о так называемых откидных окнах - далеко не все осознают опасность, которую представляют такие окна. А именно, многие кошки, пытаясь прорваться через препятствие в виде откидного окна, задушились. Вопреки внешнему виду, откидные окна - не лучшая идея, особенно в случае с живым и изобретательным котенком, но также и в случае с взрослыми кошками. Стоит помнить и постараться защитить щель, образовавшуюся при наклоне такого окна. На рынке представлены защитные решетки для откидных окон, изготовленные специально для кошек.

Выбираем когтеточку и игрушки

У кошки есть естественная потребность – это длинные когти. В качестве инструмента для их заточки, к сожалению, кот может выбрать диван или шкаф. От рефлекса царапания, кошку невозможно отучить, поэтому, если вы не хотите, чтобы мебель поцарапалась, организуйте для кошки когтеточку. Это может быть обычный пень, кусок картона, или ковер, о который ваш питомец будет точить когти, или профессиональная когтеточка, купленная в зоомагазине. Чтобы заставить вашу кошку пользоваться когтеточкой, вы можете обработать ее препаратом с ароматом, привлекающим кошек, или украсить ее игрушками, наполненными кошачьей мятой.

Игра - важный элемент жизни кошки (независимо от возраста), поэтому обязательно покупайте для неё игрушки. Самыми привлекательными для кошки будут шорох, звон, катание и свет. Обнадеживает и запах кошачьей мяты. В зоомагазинах вы найдете всевозможные мячи, колокольчики, мышки, удочки, перья, шелестящие туннели для кошек, лазеры и т. д. Эти игрушки, несомненно, будут стимулировать вашего питомца к активности, обеспечат ему правильную дозу упражнений. Не позволяйте ему скучать и поощряйте его желание веселиться с вами, что положительно скажется на отношениях с котенком. Конечно, вы можете сделать игрушки сами, но будьте осторожны, чтобы они были безопасны для кошки. Проглотив нитку и кусок алюминиевой фольги, ваш питомец может очень сильно пострадать.

Какие дополнительные аксессуары могут пригодиться?

Из дополнительных принадлежностей для ухода пригодятся самые простые: щипчики для укорочения когтей, щетка или расческа для расчесывания кошачьей шерсти, а в случае длинношерстных кошек – средство, облегчающее расчесывание. Кошки чистят шерсть самостоятельно, поэтому шампунь не нужен, но вы, конечно, можете купить это косметическое средство (иногда это полезно, когда кошка испачкается).

Другими дополнительными элементами кошачьего ухода являются, например, лежанка или поводок со шлейкой. Большинству кошек не нужна специальная подстилка, так как они каждый раз выбирают разное место для сна.

Однако при желании вы можете подготовить корзину или будку - вероятно, время от времени ваш питомец будет рад остаться там, на короткий или более продолжительный сон. Поводок и шлейка пригодятся, когда вы планируете выгуливать кошку. Шлейка будет намного лучше, чем ошейник.

Вышеупомянутые элементы снаряжения для кошек - это только самое необходимое. На рынке очень много разных аксессуаров, перечислить все невозможно. Со временем вы узнаете, что еще может порадовать вашу кошку. Однако для начала вспомните об основном оснащении: кошачьем туалете, наполнителе, мисках и еде, защите окон, когтеточке, игрушках и, возможно, дополнительных аксессуарах.