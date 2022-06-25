Какой бизнес можно запустить с печатающим плоттером?

Если бы вас спросили, зачем нужен широкоформатный принтер - что бы вы ответили? Почти 100% вы бы сказали, что с его помощью можно распечатать карты, схемы, чертежи. Может быть, кое-кто вспомнил бы о печати репродукций и картин для интерьера.

Вообще, до сих пор бытует мнение, что плоттер - это для профессионалов типографии. А ведь компании Canon, HP и Epson уже несколько лет выпускают струйные устройства, при помощи которых можно открыть небольшой бизнес и очень хорошо заработать.

Какой бизнес можно начать с печатающим плоттером?

1. Услуги широкоформатной печати

Печать всевозможных схем, карт в нестандартном увеличенном формате. Как частник вы можете давать объявления на Авито, Юле и других похожих сайтах. Студенты самых разных специальностей, от архитекторов до швей, предпочитают заказывать у частников из-за более привлекательных цен, чем в копи-салонах.

2. Печать на холсте

Невероятно популярный запрос. Часть людей запрашивает интерьерную печать на холсте: репродукции красивых картин, фотографии, изображения природы и тп. А часть людей ищет возможность печатать схемы для алмазной мозаики или вышивания.

3. Печать промо-продукции

Печать на нестандартных материалах типа плёнок, наклеек, винила. Чаще всего такой вид печати заказывают event-агентства или частники, оказывающие развлекательные услуги. Баннеры и растяжки на свадьбу, день рождения и другие мероприятия.

4. Печать на термотрансферной бумаге

Изготовление рисунков для перенесения на одежду, сумки и тп. Очень популярный тип бизнеса. Но место втиснуться есть всегда.

5. Печать пленок для матирования стекол

Ниша практически свободна, а услуги востребованы. Матирование - это нанесение рисунков на зеркала и другие стеклянные поверхности.

6. Печать виниловых наклеек для брендирования автомобилей.

Достаточно актуальная тема. Тем более теперь, когда ряд соцсетей ограничил рекламные возможности, а продвигаться как-то надо.

Это лишь несколько наиболее популярных примеров, а если задуматься, то ниша широкоформатной печати фактически безгранична. Был бы в наличии печатающий плоттер, а бизнес-идея найдётся. Тем более, что в случае поломок или сбоев, всегда найдётся авторизованный сервисный центр по ремонту плоттеров. С выездом инженера и гарантией на работы до полугода.

Выбирайте бизнес-идею по душе и готовьтесь выполнять заказы. По своему опыту скажем: плоттеры без работы не простаивают.