Космонавт Анна Кикина отправится в США для подготовки к полету на МКС

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправляется в субботу, 25 июня, в США для прохождения очередного этапа подготовки к космическому полету на американском пилотируемом корабле Crew Dragon. Как сообщается на сайте госкорпорации, запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Кикина, запланирован на 1 сентября 2022 года.

Статья по теме: Ракета «Союз» с грузовиком «Прогресс МС-20» стартовала к МКС

«В рамках недельной подготовки в компании SpaceX Анна Кикина пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, и поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем корабля Crew Dragon», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее Роскосмосу провести переговоры с NASA об исполнении соглашения по «перекрестным полетам». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин 11 июня сообщил, что Роскосмос ждет от NASA кандидатур астронавтов для включения в экипаж «Союза МС-22».

