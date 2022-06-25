МИД РФ ответил на обвинения в «принудительной депортации украинских детей»

В министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной Рады Украины в адрес нескольких структур ООН о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти утверждения лживыми, подчеркнув, что все эвакуированные граждане выехали в Россию добровольно. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

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«Циничность подобных заявлений не знает границ. За восемь лет вооруженного конфликта в этом регионе погибло более 150 детей, в разы больше получили ранения. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней. Дети гибли в результате артиллерийских обстрелов и от снайперского огня, подрывались на минах, установленных украинскими военными еще в 2014-2015 годах на лесных тропинках и вблизи водоемов, получали тяжелейшие травмы», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что по состоянию на 23 июня, из опасных районов Украины и с территории Донбасса в Россию были эвакуированы более 2 млн человек, из которых почти 325 тысяч – несовершеннолетние дети.

«Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», — отметила Захарова.

