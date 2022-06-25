Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ

За прошедшие сутки в населенном пункте Константиновка ДНР российские военные уничтожили около 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок РСЗО «Град». В районе Николаева были ликвидированы более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, и 35 единиц тяжелого вооружения. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Противник продолжает нести значительные потери. В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения», — заявил Конашенков.

По его словам, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили личный состав и военную технику ВСУ в 284 районах, уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ЛНР, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах. Высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении были поражены восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник. Также были перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня, добавил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

