Названы два самых опасных места для смартфона летом

Передняя панель автомобиля и подоконник являются самыми опасными местами для смартфона, поскольку на него напрямую воздействуют солнечные лучи. Гаджет должен находится там, где комфортно человеку. Об этом URA.RU сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Статья по теме: Специалист рассказал, зачем нужно на ночь отключать мобильный интернет

«Там, где комфортно вам, там комфортно и вашему смартфону. Если вы ощущаете, что солнце жжет, очень жарко, то смартфон нужно убрать. Самые частые места, где смартфон чувствует себя очень плохо, — это передняя панель автомобиля и окно, под прямыми солнечными лучами. Если вы посмотрите любую инструкцию, там написано — избегать прямого солнечного света», — рассказал Муртазин.

По словам специалиста, при перегреве повышается износ батареи смартфона. В ряде случаев AMOLED-экраны могут быстрее исчерпать свой ресурс, так как на солнце яркость экрана повышается до предельной, и он может выгореть. Правда, чтобы это произошло на практике, смартфон должен находиться на солнце пять-шесть часов, быть постоянно включенным и работать на максимальной яркости.

«При перегреве смартфон нельзя помещать в холодильник или морозильник. Очень часто люди думают: нагрелся, его в морозильник засуну, там быстро охладится. Это самое вредное. Резкий температурный перепад для любой электроники пагубен, причем у вас может случиться разгерметизация корпуса. Потечет клей от перепада. Не все модели могут это выдержать, тем более, если там есть какие-то микротрещины. Он должен охлаждаться сам по себе», — предупредил Муртазин.

