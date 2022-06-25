Особенности перевозки крупнотоннажных грузов

Как правило, размеры данных вещей настолько большие, что они просто не помещаются в обычные фургоны фур или прицепом, а потому для их транспортировки нужно использовать иные варианты транспорта.

Также в числе отличительных моментов можно назвать и отказ большого количество транспортных компаний перевозить такие товары именно из-за отсутствия подходящих ресурсов для их транспортировки.

Что относится к негабаритным товарам

Транспортировка водой. Крупнотоннажным грузом в данном случае считается вещь весом свыше тонны, длинной, превышающей три метра;

Транспортировка железной дорогой. В данном случае вес должен превышать шесть десятков тонн, длина продукции должна быть больше 14 метров. При этом есть ограничение на вес - не более 500 тонн;

Транспортировка автомобилем. Длинна крупнотоннажного груза превышает 2 десятка метра, а общий вес переваливает за отметку в 20 тонн.

С помощью чего перевозят такие грузы

Если обычные способы не подходят, то возникает вполне закономерный вопрос: как же перевозят такие грузы?

На самом деле чаще всего для этой цели применяют специальные тягачи, которые и могут без особых проблем хотя бы на средней скорости перемешать такие вещи. Перевозятся же чаще всего грузы на полуприцепах, которых ещё именуют тралами. Такой прицеп сам по себе весит порядка десятка тонн, а иногда достигает и нескольких десятков.

Ограничение при перевозке

По понятным причинам безопасности при такой перевозке запрещено разгоняться больше 60 километров в час, нельзя двигаться в условиях плохой видимости, например, при густом тумане, двигаться по обочине дороги или ехать с повреждениями.

Эти и другие подобные правила но понятным причинам нужно соблюдать. В противном случае можно рассчитывать лишь на большие штрафы.

К кому обратиться за перевозкой

Компания "Грузовичкоф" осуществляет профессиональные перевозки крупногабаритных вещей, которые нельзя перевозить обычным способом.

Компания уже на протяжении длительного количества времени оказывает такие услуги. Узнать больше о ней, ее условиях перевозок, расценках и всем прочем можно непосредственно на официальном сайте.