Патриарх Кирилл поскользнулся на святой воде

Патриарх Кирилл освятил в Новороссийске храм благоверных Петра и Февронии Муромских, который строился девять лет. Когда он сходил с амвона, то поскользнулся и упал на спину, после чего продолжил богослужение. Позже патриарх прокомментировал происшествие «законами физики». Прямую трансляцию богослужения вел телеканал «Кубань24».

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«То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, то работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий», — сказал патриарх прихожанам после окончания богослужения.

Он также отметил, что в связи с инцидентом этот день точно запомнится и ему, и всем присутствующим.

По информации телеканала, новый храм — единственный храм-маяк в Краснодарском крае. Он находится на пересечении набережной Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского.