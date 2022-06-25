После «беспрецедентной операции» с «Азота» вывели 800 мирных жителей

Военнослужащие Народной милиции ЛНР и полка специального назначения «Ахмат» Росгвардии эвакуировали с территории северодонецкого комбината «Азот» более 800 мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, передает Луганский информцентр. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале также заявил о полном освобождении аэропорта и промышленной зоны в Северодонецке.
«Сегодня ночью была проведена беспрецедентная по своей решительности операция по забросу лучших специалистов подразделений Народной милиции, спецназа Чеченской Республики "Ахмат" на территорию промзоны завода "Азот" для организации и обеспечения эвакуации мирного населения из убежищ, где украинские войска фактически держали их в плену. Операция прошла успешно. На данный момент данный участок промзоны полностью освобожден. Уже эвакуировано более 800 человек, продолжается зачистка и эвакуация людей из подвалов», — рассказал Филипоненко.
Глава Чечни также сообщил о полном освобождении промышленной зоны Северодонецка и аэропорта.
«В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское. Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго», — написал Кадыров.