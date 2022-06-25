Путин пообещал Лукашенко «Искандеры»

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Константиновском дворце Санкт-Петербурга в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства, интеграционных процессов, внешней торговли, импортозамещения, двустороннего товарооборота и военного сотрудничества, передает пресс-служба Кремля. Путин, в частности, обещал «дооборудовать» белорусские самолеты Су-25 и передать ракетно-тактические комплексы «Искандер-М».

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Говоря об экономике, президент РФ подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Россией и Белоруссией увеличился более чем на треть, составил более $38 млрд и продолжает увеличиваться. Также лидеры договорились предпринять все возможное, чтобы удовлетворить мировой спрос на поставку удобрений.

Затем Лукашенко перевел разговор на проблемы обороны и заявил, что его очень «напрягает ситуация и политика», которую проводят руководство Польши и Литвы, а также «вопросы тренировочных полетов самолетов США и натовских». Он попросил Путина помочь «хотя бы приспособить» белорусские самолеты, «которые могут нести ядерные заряды».

«Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность. А особенно вот эти тренировки, Вы тоже о них знаете, американские полеты с использованием партнеров по НАТО. Если тренируются, то, наверное, что-то думают или зачем тренироваться», — заявил Лукашенко.

Президент РФ согласился со свои коллегой, сообщив, что «в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200 в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО» и для их «возможного применения подготовлено 257 самолетов».



«Позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть, и других стран ОДКБ, мы обязаны. Поэтому я предлагаю следующее. На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с Вами договоримся, как это сделать. И соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое. И второе. Как мы с Вами и договаривались, решение у нас принято: мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — цитирует пресс-служба Путина.