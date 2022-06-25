Пять стран создали новый тихоокеанский альянс

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе. Партнерство Partners in the Blue Pacific (PBP) будет направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона, сообщается в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Белого дома.

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«Сегодня [24 июня 2022 года] наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнерство Partners in the Blue Pacific. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств», — говорится в заявлении.

Страны партнерства планируют наращивать «усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года», которая, как ожидается, будет принята на предстоящем саммите лидеров стран организации.

Также участники PBP подчеркнули, что созданное ими партнерство «останется инклюзивным, неформальным и открытым для сотрудничества». В заявлении указано, что совместные усилия в первую очередь будут направлены на борьбу с климатическим кризисом, обеспечение безопасности, развитие транспортных сетей региона, систем здравоохранения и образования.

Заявление было сделано на фоне заключения Китаем в мае 2022 года договора о союзничестве и сотрудничестве в сфере безопасности с Соломоновыми островами. США и союзники опасаются, что это может угрожать свободной торговле в Тихоокеанском регионе и откроет дверь для китайского военного присутствия.

