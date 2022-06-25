Строительство загородного дома: как выбрать компанию

Однако, совершая свой выбор в пользу именно компании, крайне важно понять ее преимущества и недостатки, а также вообще определить, как выбрать максимально удачную строительную компанию.

Сильные и слабые стороны

К преимуществам именно строительной компании в первую очередь нужно отнести следующие факторы:

Качественное проектирование и большое количество шаблонов;

Четко определенная смета;

Отсутствие возни с организационными моментами;

Полное строительство дома до его завершенного состояния;

Предоставление гарантий;

Если же отмечать минусы, то нужно выделить:

Стоимость работ выше, чем при заказе бригады;

Риск мошенничества;

Как выбрать компанию

В первую очередь нужно обратить внимание на фактическое портфолио организации. Создавать привлекательные сайты с большим количеством красивых фото сегодня могут все, а потому важно обращать внимание на реальные примеры выполненных проектов, опубликованные на сайте.

Зачастую чрезмерно низкая стоимость работ может сыграть злую шутку с заказчиком. Например, компания может не выполнить несколько своих обязательств, некачественно построить здание или же вообще обмануть человека.

Нужно обращать внимание на всю документационную базу компании, на все лицензии, на срок ее открытия. Вообще нелишним будет изучить полный пакет документов организации, поскольку это гарантированно убережёт от мошенничества.

Во время встреч с представителями компании нужно максимально четко задавать вопросы по проекту, по технологии строительства и так далее. Нужно добиться конкретных ответов с развёрнутой информацией.

Пример строительной компании

Примером качественной и "чистой" строительной организации можно считать компанию "Апельсин". Официальный сайт этой строительной компании располагается по следующему адресу: https://sk-apelsin.ru/.

Данная организация по всем выше перечисленным критериям подходит на роль той компании, которой можно доверять. Отсутствие проблем с документацией, большое количество проектов в прошлом и гарантии - вот основные преимущества данной компании.