В Москве открыли «комнаты прохлады»

В ближайшие дни в столице ожидается жара, поэтому власти города подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой, в которых можно переждать солнцепек. Они находятся в центрах соцобслуживания, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью», — сообщил Собянин.

Он уточнил, что комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — до 18:45, в субботу — до 16:00. Узнать местонахождение ближайшей можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.

Также, по словам Собянина, на 17 станциях метро и МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду. Для притока свежего воздуха сняты вторые двери на входах на станции.

