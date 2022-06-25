В России изобрели гаджет для игры на музыкальных инструментах без навыков

Россиийские разработчики создали гаджет, с помощью которого человек, не прошедший обучение игре на музыкальных инструментах, сможет исполнить любое произведение. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

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«Технология для баяна и технология синхронной игры с пианино уникальны, аналогов в мире нет», — сообщили в пресс-службе.

Устройство нужно подключить к цифровому пианино и выбрать мелодию. На каждое нажатие любой клавиши программа будет подставлять правильную ноту. На устройство можно загрузить ноты любых мелодий, память вмещает до 1 тыс. песен. Изначально в гаджет внесено 400 произведений.

В планах у разработчиков выпустить мобильное приложение, с помощью которого можно подключаться к цифровым инструментам и играть без покупки отдельного гаджета. Кроме того, устройство планируется адаптировать для реабилитационных центров, чтобы с его помощью восстанавливать когнитивные и двигательные функции у людей, перенесших инсульт или попавших в аварию.

