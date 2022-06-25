Вице-мэр Ефимов: на 20 млрд рублей заключили контрактов с малым и средним бизнесом на портале поставщиков Москвы

Более чем 120 тыс. контрактов на общую сумму 20 млрд рублей заключили за 5 месяцев этого года с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков города Москвы. А с августа власти столицы значительно увеличат предельную сумму контракта, рассказал 25 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число поставщиков на портале превышает 266 тыс., более 90% из них составляет малый и средний бизнес. За первые пять месяцев 2022 года с ними было заключено 120,5 тыс. контрактов на 20,6 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин увеличил предельный размер закупок малого объема: до 5 млн рублей на поставку товаров и до 3 млн рублей — на выполнение работ и оказание услуг (с текущих 600 тыс.). По оценкам властей города, эта мера позволит привлечь еще больше участников тендеров, а также расширит возможности малого и среднего бизнеса при работе с государственным сектором. Она вступит в силу с 1 августа.

Как отметил руководитель департамеета по конкурентной политике Иван Щербаков, портал поставщиков предоставляет предпринимателям гарантированный канал сбыта продукции, а также работу с надежными заказчиками на понятных и прозрачных условиях. «Портал стал полноценным маркетплейсом, предоставляющим бизнесу площадку для работы с государственными и коммерческими заказчиками из разных регионов. Мы активно развиваем ресурс: в июне этого года был представлен новый сервис — площадка товарной кооперации регионов. Он позволит производителям со всей страны продавать необходимое сырье, комплектующие и находить новых партнеров, а потребителям — приобретать продукцию, производимую в России и дружественных странах», — подчеркнул Иван Щербаков.