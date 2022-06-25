Власти Сочи пообещали за два дня привести пляжи в порядок после стихии

В результате непогоды в Лазаревском районе Сочи были подтоплены 14 поселений, пострадали 86 домовладений. Сейчас ведутся активные работы по расчистке 16 пляжных территорий, их планируется привести в соответствие в течение двух суток, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«К работам по ликвидации последствий ЧС в Лазаревском районе привлечено 336 человек и 80 единиц техники, работают более ста волонтеров, помогают депутаты и общественные объединения. По уточненным данным, в зоне подтопления оказались 14 поселений, все подтопленные территории освобождены от воды. Пострадали в той или иной степени 86 домовладений. Ведутся работы по расчистке 16 пляжных территорий, их планируется привести в соответствие в течение двух суток», — сообщили в администрации.

На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии глава города Алексей Копайгородский сообщил, что автомобильное и железнодорожное движение в Сочи осуществляется в штатном режиме. Электричество подается всем потребителям, а в пострадавших поселениях работают аварийные бригады водоканала. В разгар курортного сезона он призвал как можно скорее устранить все последствия стихии как в прибрежных зонах, так и в отдаленных населенных пунктах.

В ночь на 24 июня в Сочи прошли сильные дожди со смерчами, в результате чего горные реки вышли из берегов. В поселке Зубова Щель потоком воды смыло два автомобиля, в которых находились двое мужчин, две женщины и трое детей из Ставропольского края. 42-летний мужчину удалось спасти, он доставлен в больницу, позже спасатели нашли тела двух женщин 37 и 39 лет. Поиски мужчины и троих детей продолжаются, уточняют «Кубнские новости».