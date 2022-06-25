Евгений Пригожин награжден званием Героя России – Невзлин

Как сообщает бизнесмен Леонид Невзлин, петербуржский предприниматель Евгений Пригожин получит звание Героя России. Соответствующий указ, как утверждает Невзлин, уже подписал президент Владимир Путин.

Новость появилась в Telegram-канале Леонида Невзлина в субботу, 25 июня. Бизнесмен ссылается на некие «источники из администрации президента», однако официальных сообщений от правительственных органов о том, что Евгению Пригожину присвоено такое высокое звание на данный момент нет.

Отметим, что сам Невзлин является экс-руководителем нефтяной компании «ЮКОС». По обвинению в организации убийств российский суд приговорил его к пожизненному заключению. В настоящее время предприниматель находится в Израиле.