Лазерная коррекция зрения: особенности процедуры

С помощью лазерной коррекции зрения данную проблему можно решить раз и навсегда.

Используемые методы

Количество методов коррекции зрения при помощи лазера довольно велико. В их число входят:

ReLEx SMILE ;

; Femto LASIK;

ФРК;

LASIK;

Laser LASIK;

Epi LASIK.

Тем не менее, все эти методы основываются на одном и том же принципе: испарении части роговицы эксимерным лазером и изменении ее формы таким образом, чтобы обеспечить оптимальное фокусирование лучей света на сетчатке. Различия между применяемыми подходами касаются удаления или сохранения верхнего слоя роговицы и инструментов, используемых в ходе операции.

Выбор оптимального метода

Для выбора наиболее подходящего метода лазерной коррекции необходимо пройти комплексную компьютерную диагностику зрения. На основании полученной информации специалист готовит заключение о допустимости лазерной коррекции зрения и обговаривает с пациентом вероятные варианты с учетом его индивидуальных особенностей, планируемого образа жизни после завершения операции и располагаемого бюджета.

Продолжительность предварительной диагностики составляет один-два часа, и в течение этого времени пациент может задать интересующие его вопросы и выяснить непонятные моменты. Ему совсем не обязательно немедленно принимать решение об операции, вполне можно взять паузу на размышление. Длительность перерыва между прохождением обследования и операцией может достигать нескольких недель.

Порядок проведения лазерной коррекции зрения

После завершения подготовки пациента к проведению операции его глаз в течение двадцати секунд подвергается воздействию эксимерного лазера, который испаряет ткани роговицы в соответствии с заданным алгоритмом. Для этого индивидуальные характеристики глаза предварительно вводятся в оборудование, и программа производит абсолютно точный расчет порядка воздействия на ткани роговицы. Контроль за полностью автоматизированной процедурой коррекции осуществляет машинный интеллект.

Пациент смотрит на огонек, удерживая взгляд на одной точке. Глаз не фиксируется какими-либо инструментами. При случайном отведении взгляда в сторону никаких опасных последствий не наступит, оборудование просто остановится в результате срабатывания защиты. После возврата взгляда пациента на огонек лазерное оборудование продолжит воздействовать на роговицу с того места, где было остановлено. В первый день по окончании операции желательно держать глаза закрытыми. На полное восстановление уходит две недели.