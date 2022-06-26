Посол ЛНР в РФ сообщил о взятии в плен десятков боевиков с «Азота»

Около 70 националистов взяты в плен с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, силы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска.

Статья по теме: В Минобороны сообщили о переходе четырех поселений под контроль ЛНР

«Во-первых, там достаточно много ликвидировано. Там велись достаточно активно штурмовые действия, часть из них попыталась пробиться в сторону Северского Донца, какая-то часть смогла уйти. В плен получилось забрать не так много, где-то в районе 50-70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные», — цитирует ТАСС Мирошника.

Он добавил, что населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт уже зачищены.

26 июня Минобороны РФ объявило о переходе под контроль ЛНР городов Северодонецк и Боровское, а также населенных пунктов Вороново и Сиротино. Накануне официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил об эвакуации с территории комбината «Азот» более 800 мирных жителей.

Как заявили ТАСС в Народной милиции ЛНР, почти треть людей, освобожденных с территории завода, отказались от эвакуации из города. Люди объясняют это тем, что их жилье особо не пострадало, поэтому они остаются и будут налаживать мирную жизнь.

