Резервный фонд правительства пополнят еще на 1,6 млрд рублей

Резервный фонд правительства РФ увеличится на 1,6 млрд рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

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«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении пресс-службы.

В кабмине пояснили, что резервный фонд был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в бюджете. В текущем году средства из этого фонда выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли и предоставление льготных займов промпредприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и импортозамещением.

