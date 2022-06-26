Рогозин предложил помощь западным политикам, призывающим реже мыться

Российская пилотируемая космонавтика готова прийти на помощь европейским и американским политикам и бюрократам, решившим с целью экономии энергоресурсов и воды отказаться от личной гигиены и душа, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Во избежание распространения из Еврокомиссии и Госдепартаменте США всяческих зловоний» он предложил направить им гигиенические салфетки, сухой шампунь и специальную зубную пасту. Видеоролик, демонстрирующий, как на МКС с их помощью заботятся о своей гигиене космонавты, он разместил в своем Telegram-канале.

Статья по теме: Евросоюз оценил стоимость отказа от российских энергоресурсов «Выход есть! Используйте гигиенические салфетки Роскосмоса, а также наш сухой шампунь и специальную зубную пасту. Роскосмос готов отправить в Брюссель и Вашингтон тестовый груз разработанных на нашем Салаватском химзаводе гигиенических салфеток и гелей во избежание распространения из Еврокомиссии и Госдепартаменте США всяческих зловоний», — говорится в пояснении к видеоролику.

