Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий

Наиболее бюджетными направлениями по России для отдыха этим летом стали Москва и Казань. Также в лидерах по доступности Санкт-Петербург и Калининград. При этом пляжные направления, несмотря на большую стоимость, остаются самыми востребованными, сообщили РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.

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«Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже – 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше – более 41 тысячи рублей», — сообщили в сервисе.

Калининградская область вышла на четвертое место по доступности, средняя цена поездки туда составляет около 44 тыс. рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды со средней ценой тура в 53 тыс. рублей.

«Пляжные направления продолжают оставаться самыми востребованными. 27% отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей», — сообщили аналитики.

В сервисе также отметили, что в этом году отдых по России обойдется практически в два с половиной раза дешевле, чем за рубежом. Если средний чек для российских курортов составляет порядка 63 тыс. рублей, то заграничная поездка в среднем обходится в 156,8 тыс. рублей.

